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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum

15.02.2022 09:58

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin oy oranının yüzde 37 civarında olduğunu açıkladı. Asgari ücret açıklandığında AK Parti'nin yüzde 40'lar seviyesinde bulunduğunu ifade eden Özhaseki, "Şimdi bu enflasyonist ortamda birazcık daha iyileşsin durum, enflasyonu yüzde 10'un altına düşürelim, tek haneli rakamlara indirelim, milletin alım gücünü artıralım. Ki bunlar olacak Allah'ın izniyle, çok kısa sürede olacak. Biz yeniden yüzde 45'ler bandına doğru çıkarız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programında partisinin oy oranına ilişkin açıklama yaptı. Özhaseki, yaptığı açıklamada "Bizim seçmenimizde bazen, ara ara ekonomik gidişata bağlı olarak bir kırgınlığın oluştuğu oluyor. Çok şükür oyumuz yüzde 37'lerin altına hiç düşmedi. Yüzde 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında gidip gelen bir oyumuz var. Bize kızan seçmen kenarda, kararsızda bekliyor. Bir başka partiyi tercih etmiyor" dedi.

"CHP'NİN YÜZDE 25'LERİ GEÇTİĞİ YOK"

CHP'nin oy oranıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özhaseki, "Eğer bir başka partiyi tercih edecek olsaydı CHP, anketörlere 'yüzde 30 olduk' diye bas bas bağırırdı, yüzde 25'leri geçtikleri yok. Ortaya koydukları bir şey olmadığı için, millet bir de güvenmiyor. Ondan dolayı da zaten CHP'ye yönelmiyor. Bizim seçmenimiz ara ara bize kırılıyor ama gitmiyor. İşler düzelmeye başladığında da yavaş yavaş geldiğini görüyoruz" iddiasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Partimizin oy oranı yüzde 37 civarında
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki.

"ENFLASYONU YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞÜRELİM YENİDEN YÜZDE 45'LER BANDINA ÇIKARIZ"

Ekonominin gidişatıyla partisinin oy oranı arasındaki ilişkiye dikkat çeken Özhaseki, "Mesela asgari ücret açıklandığında yüzde 40 küsur bandındaydık. Şimdi bu enflasyonist ortamda birazcık daha iyileşsin durum, enflasyonu yüzde 10'un altına düşürelim, tek haneli rakamlara indirelim, milletin alım gücünü artıralım. Ki bunlar olacak Allah'ın izniyle, çok kısa sürede olacak. Biz yeniden yüzde 45'ler bandına doğru çıkarız diye ümit ediyorum" diye konuştu.

AK PARTİ'DE ANKET KRİZİ YAŞANMIŞTI

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, partisinin oy oranına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in "Yüzde 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor" şeklindeki açıklamasını isim vermeden eleştirmişti. Külünk, "Anketlerde AK Parti'nin oy aralığını yüzde 34-36 aralığında göstermek sadece politik spekülasyondur ve tuzaktır" demiş ve "AK Parti'de bir 'iletişim oyu' kaybı var ve bu doğru yönetilmezse yavaş yavaş irade oy kaybına dönebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum - Son Dakika
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