AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova'da konuştu Açıklaması

28.05.2022 15:43
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eski dönemin o militanvari yapısıyla hizmetten çok uzak ideolojik takılan CHP belediyecilik anlayışı, karşımıza şimdi de algı belediyeciliği olarak çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eski dönemin o militanvari yapısıyla hizmetten çok uzak ideolojik takılan CHP belediyecilik anlayışı, karşımıza şimdi de algı belediyeciliği olarak çıktı." dedi.

Özhaseki, AK Parti Yalova İl Başkanlığında partililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eser siyaseti yürüttüklerini ve istişarelere büyük önem verdiklerini belirten Özhaseki, bundan dolayı illere giderek belediyelerin yaptığı veya yapacağı çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Türk siyasi tarihindeki dönüm noktalarından birinin 1946'da çok partili sisteme geçiş olduğunu dile getiren Özhaseki, Türk belediyecilik tarihinde de 1994'ün adeta bir devrim niteliğinde dönüm noktası olduğunu vurguladı. Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1994 öncesinde ideolojik, çok katı bir anlayış içerisinde, hizmetin olmadığı ve düşünülmediği bir ortam vardı. 1980 ve öncesini de çok iyi biliriz. Bu dönemlerde genellikle sol belediyeler iş başına geldiğinde ideolojik bir takıntı içerisinde davranırlardı, asla hizmeti düşünmezlerdi. Kendi kafalarındaki sapkın ideolojiye gitmek için kendi elemanlarını o militanvari yapıdan oluştururlar ve eylemden eyleme koşarlardı. Belediye elemanlarının otobüsle eylemden eyleme götürüldüğünü çok iyi biliyoruz. O dönemlerde hizmet hiç akıllarından geçmezdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız İstanbul'da, bizler de Anadolu'nun birçok yerinde belediye başkanlığına geldik. O günkü tek sloganımız 'Biz hizmet edeceğiz'di. Sonrasında biraz belediyeler toparlanınca sosyal belediyeciliği eklemeye başladık. Fakir fukaraya sahip çıkmaya başladık. Devletin sosyal kolu şimdiki gibi uzanmazdı, kimsesizlere bakan olmazdı. İktidar olduktan sonra da biz parti olarak 'marka şehirler' sloganıyla bütün belediyelerimizde atağa geçtik. Emin olun büyük projelerin tamamı neredeyse bizim son 20 yıllık iktidarımız döneminde oldu. Çok şükür bunların hepsini başardık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalıştıklarını anlatan Özhaseki, büyük ve devasa işleri, insanlarla paylaşarak fikirlerini, dualarını ve gönüllerini alarak yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Belediyecilikte kendileriyle yarıştıklarına değinen Özhaseki, "En son seçimlerde biz AK Parti olarak Türkiye'deki 1390 belediyeden 805 belediye aldık, 230 belediye de MHP'li. Yani 1390 belediyenin 1035'i Cumhur İttifakı'na ait. Nüfusumuzun ilçe ve belde bazında bakıldığı zaman yüzde 70'ine bizler hizmet ediyoruz." diye konuştu.

"Bunca muhaliften, karşıtlıktan bir medeniyet doğar mı?"

Mehmet Özhaseki, son dönemde farklı bir belediyecilik anlayışının geliştiğini, bunu tasvip etmedikleri, hoş görmediklerini belirtti. "Algı belediyeciliği" kavramına değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Eski dönemin o militanvari yapısıyla hizmetten çok uzak ideolojik takılan CHP belediyecilik anlayışı, karşımıza şimdi de algı belediyeciliği olarak çıktı. Olmamış bir şeyi olmuş, var olmamış bir şeyi varmış, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek hususunda ustaca ajanslara paralar dökerek bir belediyecilik yapmaya çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl ajanslara tam 845 milyon lira vermiş. Neredeyse 1 milyar lira. Yalova'nın bütçesinin kaç misli olduğunu bir düşünün. Deprem için ayrılan bütçe 495 milyon, sosyal konutlar için ayrılmış bütçe 12 milyon lira ama ajanslara algı operasyonu için ayrılan pay 845 milyon lira. Bunun aynısını Ankara'da da görüyoruz. Zerre miktar iş yapmıyorlar. Zaten iş yapmaya niyetleri de becerileri de yok.

CHP'nin son dönemde yaptığı iki stratejisi var: Birincisi algı operasyonu ki oradan ayrılan bir avukat da buna işaret ederek istifa etti. İkincisi ve çok çirkin olan stratejileri ise 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun', 'AK Parti gitsin de ne olursa olsun.' Onun için herkesle bir araya geliyorlar. Yolda görseler birbirine selam vermeyecek adamlar, sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir araya geliyorlar. Bunca muhaliften, karşıtlıktan bir medeniyet doğar mı? Asla doğmaz. Muhalif grupların bir araya geldiği ortamdan sadece kaos doğar. Medeniyet inşa edilemez orada. Bunu herkes biliyor."

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, ilçe ve belde belediye başkanları, partili yöneticiler ve partililer katıldı.

Bu arada, Özhaseki, toplantı öncesi Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova'da konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova'da konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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