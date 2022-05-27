AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ankaralılar, İstanbullular, 25 yıl sonra kıyaslama şansına sahip oldular. Belki bunun da yaşanması gerekiyordu. İnşallah 2024'teki seçimlerde vatandaşlarımız bu karşılaştırmayı yapacak ve gereken kararı verecektir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Yıldırım, partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 27 Mayıs'ın, Türkiye'de darbelerin başlangıcı olduğunu, darbenin sadece millet iradesine ve seçilmiş hükümete yapılmadığını, ordunun yönetim kadrolarının yüzde 90'ının tasfiye edildiğini söyledi.

Terörle mücadeleye değinen Yıldırım, "Vatandaşımız ülkenin doğu bölgelerine gidemez hale gelmişti. Bugün yurdun her köşesinde bayrağımız dalgalanıyor, ocağımız tütüyor." ifadesini kullandı.

"Birçok ülke Türkiye'nin altyapısına gıptayla bakıyor"

Yıldırım, muhalefetteki belediyelerin icraatları arasında vatandaşın derdine derman olacak hiçbir eserin bulunmadığını dile getirerek, "Bunlarınki sanal belediyecilik. Şimdi sanal bir alem var, ellerinde sosyal medya platformları, olmamış şeyleri olmuş gibi gösterme sanatını icra ediyorlar." dedi.

Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da mücadele ettiklerini ancak kazanamadıklarını anlatan Yıldırım, "Bunu iki yönlü değerlendirmek ve fırsat olarak görmemiz lazım, öyle de görüyoruz. Ankaralılar, İstanbullular, 25 yıl sonra kıyaslama şansına sahip oldular. Belki bunun da yaşanması gerekiyordu. İnşallah 2024'teki seçimlerde vatandaşlarımız bu karşılaştırmayı yapacak ve gereken kararı verecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım, 2023 hedefleri kapsamında sosyal belediyeciliğe daha fazla önem vereceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Memleketin 100 yıllık altyapı işini bitirdik. Bugün yapılan yollar, köprüler, tüneller, viyadükler, okullar, hastaneler Türkiye'nin gelecek 100 yılına hitap eden hizmetler. Altyapıda, ulaştırmada dünyada 39. sıradaydık, 12 yıl içinde 9. sıraya yükseldik. Bizim altyapımız Avrupa ülkelerinde bile yok. Birçok ülke Türkiye'nin altyapısına gıptayla bakıyor. Altyapı, yol, liman, demir yolu olmadan nasıl ürettiğini taşıyacaksın, satacaksın, kullanıcılara ulaştıracaksın?"

Muhalefet partilerini eleştiren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii ki iktidar adayı olabilirler, zaten 20 yıldır da öyle yapıyorlar ama vatandaşın önüne getirip koydukları hedef mi var? Yok. Söyledikleri tek şey; 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Bunu dışarıdaki müttefikler de terör örgütleri de dost bildiğimiz ülkeler de söylüyor. Demek ki burada ülkenin bekasına, birliğine, kardeşliğine yönelik bir iş birliği var. 'Erdoğan'ı indirirsek ne olacak? Çok daha kolay sevk ve idare edebileceğimiz Türkiye bizim olacak, istediğimi her şeyi yaptıracağız, bölgedeki stratejilerimizi, hedeflerimizi kolaylıkla yerine getireceğiz.' Oyun budur, plan budur."

"Sadece Türkiye'de değil, bölgedeki oyun büyük"

Yıldırım, bu konularda ne kadar çok farkındalık oluşturulursa o kadar hızlı şekilde oyunların bertaraf edileceğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sadece Türkiye'de değil, bölgedeki oyun büyük. Hedef; bölgeyi istikrarsız hale getirmek ve yeni sorun alanları oluşturmak. Suriye, Yemen, Tunus, Libya'da, şimdi Kafkaslar'da... 30 yıl boyunca Karabağ meselesi kanayan yaraydı, hiç kimse kılını kıpırdatmadı. Sonunda ne oldu? Azerbaycan, Türkiye kardeşliği ve dayanışmasıyla kendi göbeğini kendi kesti, 30 yıllık sorunu gündemden kaldırdı.

Bu coğrafya bizim kaderimiz, dolayısıyla bu topraklarda sorumluluğumuz büyük. Sadece kendimiz için değil, etrafımızı kuşatan uluslar için de sorumluluk taşıyoruz. Onun için çok gayret edeceğiz, çok çalışacağız. 20 yıllık kazanımların birdenbire yok olmasına izin vermeyeceğiz. Esasen bizim rakibimiz yine biziz."

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Darıca ilçesinde katıldığı Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tapu Teslim Töreni'nin ardından Neriman Uysal'ın daveti üzerine evine konuk olarak çay içti.

Yıldırım, tapusunu yeni alan Uysal'a ev hediyesi olarak kahve makinesi armağan etti.