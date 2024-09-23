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Politika

AK Parti Gündemi Belirleyecek

Yenişehirlioğlu, muhalefetin tuzaklarına düşmeyeceklerini ve AK Parti'nin gündemi belirleyeceğini vurguladı.

23.09.2024 16:17
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Muhalefetin ve diğer çevrelerin bizi dar ve kısır gündemlerin içine hapsetme tuzağına asla düşmeyeceğiz. Unutmayın AK Parti gündem takip etmez, gündemi belirler." dedi.

Yenişehirlioğlu, "AK Parti Türkiye Buluşmaları" kapsamında Erzincan'daki İpekyolu Tesisleri'nde düzenlenen programda konuştu.

AK Parti'nin bugüne kadar ülkeye önemli hizmetler yaptığını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Muhalefetin ve diğer çevrelerin bizi dar ve kısır gündemlerin içine hapsetme tuzağına asla düşmeyeceğiz. Unutmayın AK Parti gündem takip etmez, gündemi belirler. Dolaysıyla bu noktada ana kademelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, hülasa teşkilatımızın her bir ferdine önemli görevler düşmektedir. Sokaktaki her bir hemşehrimizden başlayıp tüm ilçelerimizi ve şehirlerimizi kuşatan bir anlayışla bu süreci yöneteceğiz." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, 23 yıllık iktidarları döneminde önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, sadece hastane, yol, köprü, baraj yapmakla kalmadıklarını, Türk sivil siyaset alanını da genişlettiklerini dile getirdi.

Ülkenin AK Parti'li yıllarının, Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçtiğini söyleyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Hak ve özgürlükler anlamında da sesiz bir devrim gerçekleştirdik. Ülkemizi yasakların, baskıların, korkuların ve vesayetin kol gezdiği bir ülke olmaktan çıkarıp, demokraside hak ettiği seviyeye ulaştırdık. Kimsenin inancından, kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, başörtülü kızlarımızın üniversitelerin kapılarından çevrilmediği, terörü ve şiddeti övmediği, hakarete varmadığı müddetçe her türlü düşüncenin ifade edildiği, sesiz çoğunluğun, hak ve hukukun, sesi çok çıkanlar tarafından gasbedilmediği, bastırılmadığı bir yapıyı ülkemiz genelinde büyük oranda Allah'a hamdolsun hakim kıldık. İşte bu uzun soluklu maratonda ter döken, her bir teşkilat mensubumuza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde bu harekete gönül vermiş, Türkiye'ye hizmet etmiş bütün dava arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Bahadır Yenişehirlioğlu, Yerel Haberler, AK Parti, erzincan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

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