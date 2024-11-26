AK Parti İlçe Başkanı'ndan Çay Deresi Projesi Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

AK Parti İlçe Başkanı'ndan Çay Deresi Projesi Eleştirisi

AK Parti İlçe Başkanı\'ndan Çay Deresi Projesi Eleştirisi

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Çay Deresi ıslahı projesini sahiplenmesini eleştirerek kalıcı eserler beklediklerini ifade etti. Projenin önemine vurgu yapan Aka, Akbıyık'ı algı yapmamakla suçladı.

26.11.2024 13:10  Güncelleme: 13:12
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AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın ödeneğini Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanan Çay Deresi ıslahı projesini sahiplendiğini ve bu yönde algı çalışması yaptığını ifade ederek "Akbıyık'tan kalıcı eserler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in içinden geçen Çay Deresi'nin ıslahı konusu tartışma konusu oldu. Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın çalışmaların yapıldığı alandaki inceleme fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından AK Parti cephesinden tepki geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir'in DSİ yetkilileri ile deresinin şantiye alanında incelemelerde bulundu. Karesi AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ise, Başkan Akbıyık'ı algı yapmakla suçladı. Aka, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle DSİ İşleri Bölge Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde yürütülen bu proje, şehrimiz için büyük bir adım. Hem taşkınların önüne geçilecek hem de bölge modern bir yaşam alanına dönüşecek. Çay Deresi'nin rehabilitasyonu için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bakanlığımızın desteğiyle bu projeyi planlanan sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Çevreyi koruma ve su taşkınlarını önleme noktasında bu proje örnek teşkil edecek. Bu proje, Balıkesir'in geleceği için atılmış önemli bir adımdır. Halkımıza yakışan bir eseri tamamlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Aka sözlerini şöyle sürdürdü: "Karesi Belediyemizin güzel çalışmalar yapmasını, kalıcı eserler bırakmasını bekliyoruz. En azından bizim dönemimizden kalan eserlerin bakımını yapsınlar. Çay Deresi'nin olduğu alana giderek projeyi sahiplenmesi, adeta proje bizim der gibi algı oluşturmasını doğru bulmuyorum. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ile gerçekleştirilmektedir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İlçe Başkanı'ndan Çay Deresi Projesi Eleştirisi - Son Dakika

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