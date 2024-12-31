AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı\'dan 2025 Mesajı

Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Başkanı Bilal Saygılı, dünya genelinde yaşanan krizlerin bir kez daha güçlü bir Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, "2025 yılında da mazlum coğrafyalara umut olmayı, barış ve adaletin sesi olmayı sürdüreceğiz. Türkiye, sadece kendi vatandaşları için değil, tüm insanlık için bir güven limanı olmaya devam edecektir." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Başkanı Bilal Saygılı, yayımladığı yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir yıla, 2025 yılına hep birlikte adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Rabbim, bu yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini nasip eylesin. 2025 yılına adım atarken, geride bıraktığımız 23 yılın gururunu ve heyecanını yüreğimizde taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti hükümetleri olarak ülkemizi her alanda ileriye taşımak için gece gündüz çalıştık. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan savunma sanayine kadar gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki projelerle Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getirdik. Milletimize hizmet yolunda attığımız her adım, Türkiye'nin gücünü artırmış, geleceğe güvenle bakmamızı sağlamıştır. İzmir'de ve ülkemizin dört bir yanına kazandırdığımız her bir eser, milletimizin azmi ve Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde hayata geçmiştir. İzmir'imiz de bu büyük kalkınma hamlesinden payını almış, yatırımlarla daha güçlü bir şehir haline gelmiştir."

Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ışığında, 2025 yılına daha güçlü, daha kararlı ve daha umut dolu bir şekilde giriyoruz." ifadelerini kullanarak mesajına devam eden Başkan Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. İzmir, bu büyük yürüyüşte yine öncü şehirlerden biri olacak. Yatırımlarımız, istihdam projelerimiz ve sosyal destek çalışmalarımızla İzmir'imize yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Dünya genelinde yaşanan krizler, bizlere bir kez daha güçlü bir Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğiyle, aydınlık yarınlara omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. 2025 yılında da mazlum coğrafyalara umut olmayı, barış ve adaletin sesi olmayı sürdüreceğiz. Türkiye, sadece kendi vatandaşları için değil, tüm insanlık için bir güven limanı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. İzmirli hemşehrilerimin her birini muhabbetle selamlıyor, yeni yılda da birlikte başarmak için yan yana olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi. - İZMİR