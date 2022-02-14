Üye Girişi
AK Parti Kadın Kolları'ndan Kocaeli'de kadın emeği buluşması - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları'ndan Kocaeli'de kadın emeği buluşması

14.02.2022 17:07
AK Parti Kadın Kolları'ndan Kocaeli'de kadın emeği buluşması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, büyük Türkiye hayalinde çok önemli yeri olan kadınların bunun farkında olup verilen fırsatları maksimum düzeyde kullanmalarını istedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, büyük Türkiye hayalinde çok önemli yeri olan kadınların bunun farkında olup verilen fırsatları maksimum düzeyde kullanmalarını istedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nda, iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlara, KOSGEB, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları gibi kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler hakkında bilgi verildi.

Programda hibe alan ve işini büyüten kadınlar, hikayelerini anlattı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, gazetecilere, nüfusun yarısını oluşturan kadınların farklı modellerle üretime dahil olmasını istediklerini, onları fırsatlarla buluşturmayı arzuladıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır hükümetlerinin farklı alanlarda teşvik ve destekleri bulunduğunu aktaran Keşir, bunlar arzu edilen oranda bilinmediği için il il programlar düzenlediklerini, daha çok kadının bunlardan yararlanmasını istediklerini kaydetti.

Keşir, projenin 46. durağı olarak Kocaeli'de bulunduklarını anımsatarak, "81 ili çok yakın zamanda bitireceğiz. Her ile gittiğimizde yeni ve yaratıcı hikayelerle tanışıyoruz. Az önce Ayşegül kardeşimizle tanıştık. Henüz 30 yaşında, 4 yıl önce yeni mezun biri olarak Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı projeyle istiridye mantarı üreticiliğine başlamış; 'Artık siparişlere yetişemiyorum' diyor. 4 yılda sektörde yer edinmiş. Onun heyecanı bizi de heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte büyük Türkiye hayalimize koşalım"

Projelerinin mottosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadını dışlayan bir toplum, potansiyelinin ve gücünün yarısından vazgeçmiş demektir" sözünün oluşturduğunu vurgulayan Keşir, şöyle devam etti:

"AK Partili kadınlar, bu ülkenin kadınları olarak gücümüzün ve potansiyelimizin yarısından vazgeçmeye asla niyetimiz yok. Biz büyük Türkiye hayali kuruyoruz. Bunu kadın erkek birlikte kuruyoruz. Biliyoruz ki bu büyük Türkiye hayali üretim olmadan, büyük kalkınma hamlesi ve beşeri sermayemizi güçlendirmeden olmayacak. Bu da kadınsız olmayacak. Büyük Türkiye hayalinde kadınların çok önemli yeri var. Biz istiyoruz ki kadınlar bunun farkında olsunlar, verilen fırsatları maksimum düzeyde kullansınlar ve hep birlikte kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye hayalimize koşalım."

Programa, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, girişimciler ve çok sayıda kadın katıldı.

Keşir, daha sonra teşkilat mensuplarıyla buluştu, İzmit'te esnafı ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları'ndan Kocaeli'de kadın emeği buluşması
AK Parti Kadın Kolları'ndan Kocaeli'de kadın emeği buluşması
AK Parti Kadın Kolları'ndan Kocaeli'de kadın emeği buluşması
AK Parti Kadın Kolları'ndan Kocaeli'de kadın emeği buluşması

YORUMLAR
500

Ayşe Keşir, AK Parti, Kocaeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Kadın Kolları'ndan Kocaeli'de kadın emeği buluşması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:17:27. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kadın Kolları'ndan Kocaeli'de kadın emeği buluşması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement