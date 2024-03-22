AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Ballıkuyu Mahallesi\'nde Kadınlarla Buluştu

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Ballıkuyu Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Çankırı, sabah saatlerinde Ballıkuyu Mahallesi'nde yaşayan kadınların sorunlarını dinledi. Vatandaşların dik ve dar merdivenli sokaklardan cenazelerini, hastalarını battaniye ile çıkardıklarını belirtmesi üzerine Çankırı, şöylel konuştu:
"360 basamaklı merdiveni bende çıktım. İnsanlar burada çöp ve sokak hayvanlarının pislikleri içerisinde yaşıyor. Bu görüntüler İzmir'e yakışmıyor. Aklınızla alay, geleceğinize de ihanet eden zihniyete 31 Mart'ta gereken yanıtı birlikte vereceğiz. Bu kentin her köşesinde insanlar benimsediği ideolojinin enkazı altında kalmak istemiyor. Çünkü kentsel dönüşümün partisi, siyaseti olmaz. Bu seçimde adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, geleceğimize, evlatlarımızın istikbaline oy vereceksiniz."
Bölgenin yıllardır kentle bağ kurmaya çalışan bir eklenti olarak tartışmaların odağında olduğunu hatırlatan Çankırı, Kadifekale'de kendilerine büyük iş düşeceğini dile getirdi.
Kadifakele'ye seyir terasları, yeni nesil çocuk parkları ve mesire alanları yapacaklarını anlatan Çankırı, "Yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bölgede ekonomik ve kültürel bir yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Burası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kararına rağmen 12 yıldır çivinin çakılmadığı yer. İçerisinde Ballıkuyu, Akarcalı, Yeşildere, Kosova ve Kocakapı mahallelerinin bulunduğu Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi İletişim ve Tanıtım Merkezi Ofisi burada yıllardır tabeladan ibaret duruyor. 20 yıldır buraya sırtını dönenlerin bu anlayışını yıkacağız." dedi.
Çankırı, ardından TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesini ziyaret etti.
Konak'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez olduğunu hatırlatan Çankırı, 1 Nisan'dan sonra bilim-teknik, kamu yararı üçgeninde tasarım, uygulama ve koruma alanlarında mimari projelerde birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Politika › AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Ballıkuyu Mahallesi'nde Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 166 kişiden 38'inin çocuk olduğunu belirterek, çocukların hukuki sürecini takip edeceklerini açıkladı. Baro, çocukların gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen ve kamuoyuna 'para sayma' görüntüleri olarak yansıyan görüntülerde yer aldığı belirtilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, Ayvalık köylerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergin, köylerde ekonomik krizden etkilenen yurttaşların dur demesi gerektiğini vurgulayarak, tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin "Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı Başkent’e koymuş" dedi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kampüs Kafe'de üniversite öğrencileri ile buluşup iftar yaptı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akay, çözüm önerilerini sıraladı, yapacakları hizmetleri anlattı.
Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlatıp yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Demirbaş, ilçenin değerlerine sahip çıkarak vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak 17 ana proje belirlediklerini ve bazı projelerini Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile iş birliği yapacaklarını belirtti. Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katılarak desteklerini dile getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Yeniköy Mahallesi'ndeki Takva Camii'nde teravih namazını kıldı, namaz sonrası vatandaşla kucaklaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?