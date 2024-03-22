AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Ballıkuyu Mahallesi\'nde Kadınlarla Buluştu

Politika

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Ballıkuyu Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Çankırı, sabah saatlerinde Ballıkuyu Mahallesi'nde yaşayan kadınların sorunlarını dinledi. Vatandaşların dik ve dar merdivenli sokaklardan cenazelerini, hastalarını battaniye ile çıkardıklarını belirtmesi üzerine Çankırı, şöylel konuştu:

"360 basamaklı merdiveni bende çıktım. İnsanlar burada çöp ve sokak hayvanlarının pislikleri içerisinde yaşıyor. Bu görüntüler İzmir'e yakışmıyor. Aklınızla alay, geleceğinize de ihanet eden zihniyete 31 Mart'ta gereken yanıtı birlikte vereceğiz. Bu kentin her köşesinde insanlar benimsediği ideolojinin enkazı altında kalmak istemiyor. Çünkü kentsel dönüşümün partisi, siyaseti olmaz. Bu seçimde adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, geleceğimize, evlatlarımızın istikbaline oy vereceksiniz."

Bölgenin yıllardır kentle bağ kurmaya çalışan bir eklenti olarak tartışmaların odağında olduğunu hatırlatan Çankırı, Kadifekale'de kendilerine büyük iş düşeceğini dile getirdi.

Kadifakele'ye seyir terasları, yeni nesil çocuk parkları ve mesire alanları yapacaklarını anlatan Çankırı, "Yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bölgede ekonomik ve kültürel bir yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Burası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kararına rağmen 12 yıldır çivinin çakılmadığı yer. İçerisinde Ballıkuyu, Akarcalı, Yeşildere, Kosova ve Kocakapı mahallelerinin bulunduğu Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi İletişim ve Tanıtım Merkezi Ofisi burada yıllardır tabeladan ibaret duruyor. 20 yıldır buraya sırtını dönenlerin bu anlayışını yıkacağız." dedi.

Çankırı, ardından TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesini ziyaret etti.

Konak'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez olduğunu hatırlatan Çankırı, 1 Nisan'dan sonra bilim-teknik, kamu yararı üçgeninde tasarım, uygulama ve koruma alanlarında mimari projelerde birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.