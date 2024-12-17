AK Parti'li Açıkkapı'dan, SGK'nin belediyelerden alacaklarının tahsiline ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Açıkkapı'dan, SGK'nin belediyelerden alacaklarının tahsiline ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, SGK'nin belediyelerden alacaklarının tahsiline ilişkin, "Borçlarını ödemeleri konusunda olumlu yaklaşım sergilemeyecek her belediye tabii ki bu durumla karşı karşıya kalacaktır.

17.12.2024 14:47
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, SGK'nin belediyelerden alacaklarının tahsiline ilişkin, "Borçlarını ödemeleri konusunda olumlu yaklaşım sergilemeyecek her belediye tabii ki bu durumla karşı karşıya kalacaktır." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelere SGK borçları nedeniyle "haciz gönderildiği" ifade edilerek, bunların arasında AK Parti'li belediye olup olmadığı yönündeki soru üzerine, bu konuda SGK borcu olan belediyelere defalarca görüşme taleplerinin iletildiğini aktardı.

Birçok belediyenin anlaşma yoluna gitmesine karşın birçok CHP'li belediyenin bu borçları ödemekten imtina ettiğini belirten Açıkkapı, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, anlaşma yoluna giden belediyelerimize olumlu bir yaklaşım göstermektedir. Bu olumlu yaklaşıma karşılık vermeyen belediyeler ister CHP'li ister AK Parti'li olsun bundan sonraki süreçte, tabii ki bu sadece CHP'ye yönelik bir durum olmayacak, borçlarını ödemeleri konusunda olumlu yaklaşım sergilemeyecek her belediye tabii ki bu durumla karşı karşıya kalacaktır." diye konuştu.

"Vesayet odaklarına karşı hep dik durdu"

FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsünün 11. yılı olduğunu hatırlatan Açıkkapı, Türkiye'nin son 22 yıllık süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vesayet odaklarına karşı hep dik durduğunu ve oyunları, tezgahları, senaryoları boşa çıkardığını söyledi.

Türkiye'nin, terör örgütü mensuplarından temizlendikçe güçlendiğini, hem bölgesinde hem dünya siyasetinde önemli yer tutmaya başladığını vurgulayan Açıkkapı, "AK Parti hükümetleri Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, her türlü iç ve dış oyunları boşa çıkaracak kudrettedir, iradededir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Açıkkapı'dan, SGK'nin belediyelerden alacaklarının tahsiline ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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