AK Parti'li Aydemir'den, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir'den, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki Açıklaması

14.03.2022 13:17
AK Parti'li Aydemir'den, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki göstererek, "İstanbul'un güzelliklerini yok ederek nereye gideceksiniz?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki göstererek, "İstanbul'un güzelliklerini yok ederek nereye gideceksiniz?" dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gezi olaylarında kesilmemiş ağaçları bahane ederek ülkeyi karıştıranların, İstanbul'da Çırağan Caddesi'ndeki asırlık 112 ağacın kesilmesi karşısında seslerini dahi çıkarmadıklarını söyledi.

İbrahim Aydemir, 3 dönem Fatih Belediye Başkanlığı yapmış AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in, kesilen asırlık ağaçlarla ilgili, "İstanbul'da, Ortaköy-Dolmabahçe arasında giderken asırlık anıt ağaçların dallarının gökyüzüyle birleştiği yeşil bir tacın altından geçerdiniz. Artık bu güzellik yok. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu anıt ağaçların 112 tanesini kesti. Kınayan yok, tepki gösteren yok, yazık çok yazık." sözlerini anımsattı.

Aydemir, "Kim ki bu ağaçları kesmiş, kim kestirmişse ben kınıyorum. Onlara hiçbir şekilde ikbal kapısı açılmayacaktır. İstanbul'un güzelliklerini yok ederek nereye gideceksiniz? Göreve geldikleri günden beri AK Parti'nin ortaya koyduğu güzellikleri yok etmeye dönük bir gayretleri var. Yapmak yok, işleri hep yıkmak. Bütün dertleri bu." ifadelerini kullandı.

"Algı yaratmaya çalışıyor"

Aydemir, muhalefetin, hükümeti yıpratmaya dönük işler noktasında tüm gayreti gösterdiğini söyledi.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı'nın, tanınmamak için, taktığı maskeyi gözüne kadar çektiğini ve bu şekilde verdiği sokak röportajıyla algı yaratmaya çalıştığını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Röportajda bu kişiye yöneltilen 'Hangi partiye oy vereceksiniz' sorusuna 'Mevcut AK Parti'ye vermem' diyor. 'Kime vereceksiniz' diye sorulduğunda 'Yani muhalefetten CHP olabilir' şeklinde cevap verdiği görülüyor.

Samimiyetsizlik, aldatan tarz diyorum ya; işte bu. Tarzları bu olunca bereketleri de olmuyor. Bunlar bu milleti eskiden beri hakir gördükleri için 'Biz bunu yuttururuz' zannediyorlar. Bu milletin en okumamışı, mektep, medrese görmemişi bile bunları okutur."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki Açıklaması - Son Dakika


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