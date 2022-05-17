AK Parti'li Aydemir'den, Kılıçdaroğlu'nun Arapça tweetlerine tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk Havalimanı konusunda sosyal medya hesabından Türkçe ve Arapça paylaşımlarına ilişkin, "Bu yapılan resmen ihanettir, Türk ekonomisine darbe vurma girişimidir." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılmasının aslında CHP'nin bir projesi olduğunu ve bu projelerinin çalındığını iddia ettiği videosunu izleterek başladı.

Bugün CHP İstanbul İl Yönetimi'nin İYİ Parti'lilerle Atatürk Havalimanı önünde nümayiş yaptığını kaydeden Aydemir, "Açık söylüyorum; bu bir 'Gezi provası' anlamına gelir. Bu bir edepsizlik. Genel Başkanınızın söylediği orta yerde. Biz, bunu yaparken ağaç bahanesiyle bir başka numara çekmeye çalışıyorsunuz." diye konuştu.

Milletin hepsini takip ettiğini dile getiren Aydemir, "Genel Başkanları açık açık 'Bu fikir bizim' diyor. Şimdi biz orada millet bahçesi fikrini hayata geçiriyoruz ki bunların değil o fikir. Bunların aklına bile gelmez. Bunu da bizden çalmışlardır. Şu an geldiğimiz hale bakar mısınız? Genel Başkanları neyi söylüyor, İl Başkanları nasıl bir nümayiş yapıyor?" ifadesini kullandı.

CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin İstanbul'da yeniden suya zam yapılmasını önerdiğini anımsatan Aydemir, "Allah'tan AK Parti ve Cumhur İttifakı var. Şimdi İstanbul'da barajlar dolu, niye suya zam istiyorsunuz? Elinizde fırsat işte; yapmayın hatta indirin." görüşünü paylaştı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın " PKK, yine iki gariban çobanı ajan diye katletmiş. Bu iki köylüyü askerler öldürse ortalık ayağa kalkmıştı. PKK, cesaretini bu suskunluktan alıyor" açıklamasına işaret eden Aydemir, "Suskun kalan kim? Suskun kalanlar CHP'liler. Suskun kalanlar Millet İttifakı'nın ortakları." yorumunda bulundu.

CHP'nin "HDP'yi üzeriz" diye sessiz kaldığını söyleyen Aydemir, "İsmail Saymaz, teşekkür ediyorum ki böyle bir açıklama yapıyor. Bu açıklamayla örtülü bir biçimde CHP'ye, İYİ Parti'ye cevap veriyor, 'Sessiz kalmayın' diyor. Bu İsmail Saymaz'ın dadaş kumaşından ileri geliyor, ben öyle görüyorum." sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı konusunda sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe ve Arapça paylaşımlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Aydemir, "Bir muhalefet genel başkanı, Araplara resmen ülkesini şikayet ediyor. Resmen Arap yatırımcılara 'Sakın gelmeyin, gelirseniz sizden hesap sorarım' diyor. Bunun adı ihanettir." yanıtını verdi.

Bunu bir vatanseverin yapmasının mümkün olmadığını kaydeden Aydemir, "Bu yapılan resmen ihanettir, Türk ekonomisine darbe vurma girişimidir." ifadesini kullandı.