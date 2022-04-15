AK Parti'li Aydemir: "Millet İttifakı 2023'e kadar darmadağın olacak" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Millet İttifakı 2023'e kadar darmadağın olacak"

15.04.2022 13:01
AK Parti'li Aydemir: "Millet İttifakı 2023'e kadar darmadağın olacak"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'nın 2023'e kadar darmadağın olacağını, şimdiden bunun ucunu görebildiklerini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'nın 2023'e kadar darmadağın olacağını, şimdiden bunun ucunu görebildiklerini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, millet adına siyaset yaptıklarını, milletin de bunu bildiğini ifade etti.

Muhalefetin bunu ne kadar çarpıtmaya çalışırsa çalışsın, gerçeğin bu olduğunu dile getiren Aydemir, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çok sayıda isim zikredildiğini anımsattı.

"Garip olan, çok aleni biçimde kendi içlerinde kavga ediyorlar." diyen Aydemir, "Yayınlarıyla da içine düştükleri komik hali toplum nezdinde ortaya koyuyorlar. Şimdi Mansur Yavaş'ın aleyhine yayınlar yapılıyor. Bunlarda samimiyet, içtenlik yok. Millet, defterlerini dürmek için 2023'ü bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, İsrail'in, Müslümanlara ramazan ayında zulüm yapmak için fırsat kollar bir hali olduğunu ifade etti. İsrail'i kınayan Aydemir, İsrail'in insan diye bir derdinin olmadığını ve yaptıklarının hesabını vereceğini belirtti.

"Bunlarda netlik, samimiyet yok"

Aydemir, bir gazetecinin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "üçüncü bir ittifak olabilir" açıklamasını, daha sonra "ittifak içinde ittifak" şeklinde düzelttiğini hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

"Bunlarda bir netlik yok, samimiyet yok. İttifak yapmışlar sözüm ona ama ittifak içinde ittifakçıklar var zaten. Malumu ilan ettikleri gibi bir hal ortaya çıkmış. Sonra fırça yemiş ki düzeltme gereği duyuyor. Bunların ittifakı bir defa asgari müşterek bile ifade etmiyor. 28 Şubat döneminde CHP'nin, şimdi Karamollaoğlu'nun iddiacısı olduğu davaya yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Buna rağmen CHP'yi kucaklayan bir tarz, bana göre Saadet Partilileri değil sadece ve sadece Karamollaoğlu'nu ifade ediyor. Karamollaoğlu'nun da Sayın Cumhurbaşkanı'na bireysel düşmanlıktan kaynaklanan bir tarzı var. Millet İttifakı 2023'e kadar darmadağın olacak, şimdiden bunun ucunu görebiliyoruz."

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun "Geçmişte itiraz etmeseydim benim başbakanlığım gitmezdi ve benden sonraki Başbakan gibi milyarlarıma milyarlar katardım." açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine Aydemir, "Bunu, çok ayıp açıklamalar olarak görüyorum. Ayrıştığınız yere dönük bu neviden ispata ihtiyaç duyan isnatlar, başbakanlık yapmış birine yakışmayacak iddialardır. Bunlar ispatlanmamış, iftira mahiyeti taşıyan iddialardır." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Millet İttifakı 2023'e kadar darmadağın olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "Millet İttifakı 2023'e kadar darmadağın olacak" - Son Dakika
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