AK Parti'li Aydemir, Millet İttifakı'nın Libya tezkeresi konusunda "kaos" yaşadığını söyledi - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir, Millet İttifakı'nın Libya tezkeresi konusunda "kaos" yaşadığını söyledi

22.06.2022 16:01
AK Parti'li Aydemir, Millet İttifakı'nın Libya tezkeresi konusunda "kaos" yaşadığını söyledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP ve HDP'nin, Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi konusunda müşterek hareket ederek "hayır", İYİ Parti'nin ise tezkereye "evet" oyu verdiğini belirterek, "Millet İttifakı kaos yaşıyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP ve HDP'nin, Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi konusunda müşterek hareket ederek "hayır", İYİ Parti'nin ise tezkereye "evet" oyu verdiğini belirterek, "Millet İttifakı kaos yaşıyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Libya tezkeresi konusunda daha önce birlikte hareket eden ve tezkereye "hayır" oyu veren CHP ve İYİ Parti'nin, dün aynı konuda ayrıştığını söyledi.

Genel Kurulda dün kabul edilen tezkerenin oylamasına işaret ederek "İYİ Parti, dün tezkereye bizimle beraber 'evet' oyu verdi." diyen Aydemir, Türkiye'nin menfaatleri ve milli güvenlik için alınması gereken bir kararın altına imza attıklarını belirtti.

CHP ve İYİ Parti'nin, aynı konuda taban tabana zıt bir anlayışı ifade ettiğini dile getiren Aydemir, "Allah muhafaza Millet İttifakı iktidar olsa ülkeyi nasıl yönetecekler? CHP ile HDP beraber hareket ediyor, İYİ Parti karşı tarafta duruyor. Öyleyse suni bir birliktelik bu ve milletimiz de bunu görüyor. Samimi değiller, birbirlerini aldatıyorlar, yalan söylüyorlar." diye konuştu.

Aydemir, CHP ve HDP'nin, Libya tezkeresi konusunda müşterek hareket ettiğini söyleyerek, "Cumhur İttifakı bu konuda elbette en başından beri bir duruş sergiledi. Bu kez gelen tepkilerden kaynaklı İYİ Parti'nin de bizimle beraber hareket etmesi söz konusu oldu. Bu da orta yere bir şey getirdi, Millet İttifakı bir kaos yaşıyor. Samimiyet olmadığı için böylesine bir resim ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, İYİ Parti, Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, Millet İttifakı'nın Libya tezkeresi konusunda 'kaos' yaşadığını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir, Millet İttifakı'nın Libya tezkeresi konusunda "kaos" yaşadığını söyledi - Son Dakika
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