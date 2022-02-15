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AK Parti'li Aydemir: "Söylediklerimin önünü, arkasını kesip haber yapanları telin ediyorum" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "Söylediklerimin önünü, arkasını kesip haber yapanları telin ediyorum"

15.02.2022 13:33
AK Parti'li Aydemir: "Söylediklerimin önünü, arkasını kesip haber yapanları telin ediyorum"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Söylediklerimin tamamını bağlamından koparıp, önünü, arkasını kesip namertçe haber yapan medya organları var, onları telin ediyorum.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Söylediklerimin tamamını bağlamından koparıp, önünü, arkasını kesip namertçe haber yapan medya organları var, onları telin ediyorum." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yuvarlak masa etrafında bir araya gelen altı siyasi partiyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere tepki gösterdi.

Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen altı muhalefet partisi hakkında daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Aydemir, "Bu altılı masayı yükseklere çıkaran, Türkiye'de vazife yapan bir ecnebi yayın kuruluşu. Bu ecnebi yayın kuruluşu 'özlenen tablo' diye manşet atıyor. Bu muhabbet nereden geliyor? Bunlar, milli ve yerli olana doğal olarak karşı duruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, bu medya kuruluşlarının, bağlı olduğu ülkeler adına yayın yaptığını, Türkiye içerisinde bazı kesimlerin de bunlardan daha fazla milli değerlere düşmanlık beslediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Söylediklerimin tamamını bağlamından koparıp, önünü, arkasını kesip namertçe haber yapan medya organları var, onları telin ediyorum. Bunlara 'fondaş medya' diyorum. Böyle edepsizlik olmaz. Benim söylediğim ne? Onların yaptığı haber ne? Bu mu gazetecilik? Yazıklar olsun. Bu şekilde 'yıldıralım' diyorlarsa yılmayız. Bizim davamız hak dava. Bizim sözümüz, 20 yıldır bu millete yaptıklarımız var. Kudurun, çıldırın, ne yaparsanız yapın. Bu yoldan kimse bizi döndüremez. Bu altılı bir araya gelerek derde deva ne yapmışlar? Benim söylediğim bu. Dertleri, Cumhurbaşkanı'mıza olan düşmanlıkları. AK Parti'ye, milli, yerli olan şeylere düşmanlıkları var, bundan ötesi yok. Elbette muhalefet iktidarın gitmesini ister, bundan doğal ne olabilir? Söylediğimiz şu; 'iktidar gitsin' derken siz ne yapacaksınız? İktidara geldiğinizde ne yapacaksınız? Bunların bütün derdi milleti aldatmak. Teklif ve programları yok. O altılı masa, gayri samimi ve içtenliği olmayan bir masadır. Oradakilerin hiçbirinin, bir diğerine muhabbeti yoktur. Tek dertleri yıkmak, yok etmektir. Biz ihya ederken, onlar imha politikası izliyor. Bunlar, milletten cevaz alamayacaklardır."

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Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Söylediklerimin önünü, arkasını kesip haber yapanları telin ediyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "Söylediklerimin önünü, arkasını kesip haber yapanları telin ediyorum" - Son Dakika
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