AK Parti'li Dağ: "Bu meydan Demokrasi Meydanı olarak anılmalı" - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesindeki 'Çevik Bir' meydanının isminin 'Demokrasi Meydanı' olarak değiştirildiği etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Buca'da oturan vatandaşlardan meydanı Demokrasi Meydanı olarak anmalarını istedi.

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin İzmir'in Buca ilçesinde bulunan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çevik Bir'in isminin verildiği meydanın adının değiştirilmesi önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Yapılan değişiklik sonrası AK Parti Buca İlçe Başkanlığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de katıldığı 'Demokrasi Şöleni' etkinliği Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Demokrasi Meydanı'nda partililerle bir araya gelen Dağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meydanın önceki ismi ile anılan generalin 28 Şubat, anti demokratik sürecinin en önde gelen aktörlerinden olduğunu ve 'Demokrasiye balans ayarı yaptık' ibaresini kullanan kişi olduğunu hatırlattı. O dönemde meydana öyle bir isim verildiğini ifade eden Dağ, "Biz ülkemizde askeri, yargı vesayetini ve her türlü darbe girişimlerini bertaraf etmiş bir siyasi parti, iktidar olarak buranın isminin anti demokratik şekilde anılan bir kişi üzerinden devamı hiçbir zaman bizi memnun etmedi" dedi.

Buca ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde çoğunluğun kendileri için bugüne kadar mümkün olmadığını hatırlatan Dağ, "Belediye meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatımız, il teşkilatımız, büyükşehir belediye meclis üyelerimiz sonuna kadar bu işin takipçisi oldular. Sonrasında bu meydanın adı Demokrasi Meydanı olarak büyükşehir belediye meclisinde bizim üyelerimizin verdiği önergeyle geçmiş oldu. Burada demokrasinin gerçekten sözde değil, özde olduğunu göstermesi açısından AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimize önergeyi verdikleri için, oy birliğiyle geçmiş olması nedeniyle de bütün meclis üyelerine böyle bir demokratik duruş ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. Meydanın ismi hayırlı olsun" diye konuştu.

Dağ, Buca'da oturan vatandaşlardan da meydanı Demokrasi Meydanı olarak anmalarını istedi.

"Bu işe yanlış işler karışmıştır"

Pazartesi günü Buca Metrosu'nun temel atma töreninin gerçekleştirileceğini anımsatan Dağ, temel atma töreniyle ilgili kendilerine de davetiye geldiğini söyledi.

Buca Metrosu'nun yatırım programına alınması için kendisi ile birlikte diğer milletvekillerinin ciddi bir çalışması ve emekleri olduğunu ifade eden Dağ, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın onayıyla projenin hayata geçme süreci başlamış oldu. Bu metroda bizlerin de bir katkısı olduğu kanaatindeyiz. Üzerinden 2,5 yıl geçti. Ancak 2,5 yıl sonra bir temel atma sürecine olay gelmiş oldu. Temel atma törenine biz davet edilmemize rağmen katılmayı düşünmüyoruz. Sebebi de şudur; ne yazık ki bu ihale de ikinci olan firmaya 529 milyon lira fazla ile bu ihalenin verilmiş olması bizde ciddi bir şüphe oluşturmuştur. Bu işe şaibe karışmıştır. Bu işe yanlış işler karışmıştır. Biz bu metro olayında emeğimiz olduğunu düşünerek bundan sonra da Buca'ya metro kazandırılması konusunda mutlaka çaba ve uğraş göstereceğiz ama bu şaibe ve yanlış işleme alet olmak istemiyoruz. Onun için de böyle bir tören bizim katılmayacağımız bir tören olacak. Ama inşallah en yakın zamanda bu şaibeler olmasına rağmen Buca'ya metroya kazandırılmasını arzularız." - İZMİR