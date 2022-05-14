AK Parti'li Dağ: Çilek üretiminde dünyada 4'üncü sıradayız - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen ilçesinde düzenlenen 12'nci Emiralem Çilek Festivali'nin açılışında konuştu. Dağ, "Dünyada çilek üretiminde ABD, Çin ve Meksika'dan sonra 4'üncü sıradayız. Üretim her yıl artıyor. İthalatımız neredeyse sıfırda. Ama ihracat da az. Çileği çok seviyoruz ve tüketiyoruz. Bundan sonra taze tüketimin dışında soğuk havayı kullanarak çileği işleyip yurt dışına satacağız" dedi.

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Emiralem Çilek Festivali 12'inci kez kapılarını açtı. Festival, yeni pazaryerinden alanına kadar devam eden kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında Emiralem sokaklarında çok sayıda stant kurularak çilek satışı yapıldı. İki gün sürecek 12'inci Emiralem Çilek Festivali'nin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Partili Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile Menemen ve çevresinde yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

'İŞLEYİP YURTDIŞINA SATACAĞIZ' Menemen Belediyesi Zeybek Ekibi ve Ege Halk Dansları Topluluğu Kafkas Ekibi'nin gösterilerinin ardından festivalin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek çiftçilerin alandan bereketle, katılımcıların da ağızlarında güzel bir tatla ayrılmasını temenni etti. Çilek üretiminin yıldan yıla arttığını ifade eden AK Parti'li Dağ, "Üretim 1970'lerde 9 bin 700 ton iken 2020'de 546 bine ulaştı. Dünyada çilek üretiminde ABD, Çin ve Meksika'dan sonra 4'üncü sıradayız. Üretim her yıl artıyor. İthalatımız neredeyse sıfırda. Ama ihracat da az. Çileği çok seviyoruz ve tüketiyoruz. Bundan sonra taze tüketimin dışında soğuk havayı kullanarak çileği işleyip yurtdışına satacağız" dedi.HIZLI TREN MÜJDESİ VERDİ Türkiye 'deki tarımsal üretime İzmir'in ciddi katkı verdiğine dikkat çeken Dağ, tarımda her yıl 26-27 milyar dolar civarında ihracat yapıldığını belirterek "Ege'nin bu ihracata katkısı ise 5 milyar 400 milyon dolar. İzmir ise 2. 2 milyar dolar ile bu ihracata destek sağlıyor. Aynı üretime devam edeceğiz. Pandemi gösterdi ki bir tarım ve üretim en önemli alanlardan biri ikincisi de böyle festivallerle bir arada olmayı özledik" diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'e güzel bir müjde vermek istediğini belirterek İzmir Ankara hızlı tren projesinin 2025 yılında hayata geçirileceğini açıkladı. Hızlı tren projesinin 2023 vaatlerinden biri olduğunu ifade eden Dağ, "İzmir-Ankara hızlı tren projesinde müteahhit firmadan kaynaklanan aksamalar oldu. Şubat ayında Hazine Maliye Bakanlığı ile İngiltere Exim Bank 2.16 milyar Euro'luk kredi anlaşması imzaladı ve çalışmalar 3 etapta devam ediyor. Polatlı Banaz, Banaz Salihli , Salihli Menemen İzmir bu 3 etabı oluşturuyor. İnşallah şubattan itibaren Polatlı Banaz arası 28 ayda bitecek. Menemen Emiralem Manisa Salihli arası da 28 ayda bitecek Salihli Banaz arası ise 40 ayda bitecek. 2025 Temmuz'da İzmir Ankara hızlı tren projesi hayata geçirilmiş olacak. Bu güzergah yani Menemen'den geçeceği için hepinize hayırlı olsun diyorum. Siz çileği üretmeye devam edin biz de destek vermeye sonuna kadar varız" ifadelerini kullandı.'7 BİN TON HASAT HEDEFLİYORUZ'Dağ'ın ardından söz alan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise konuşmasında, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü 'nde festivali gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Covid-19 süreciyle birlikte tarımın, sağlıklı gıdaya ulaşmanın ve sağlıklı beslenmenin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Pehlivan, çiftçinin emeğinin kutsal olduğunu belirterek Mustafa Kemal Atatürk 'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünü hatırlattı. Ülkenin kalkınması için emek veren tüm çiftçilerin gününü canı gönülden kutlayan Pehlivan "Bereketli Menemen Ovası'nda önemli tarım ürünleri var. Çilek de bunlardan biridir. İzmir'in çilek üretiminin yüzde 93'lük kısmını Emiralem karşılıyor. Bu yıl 7 bin ton hasat hedefliyoruz. Çilek Menemen için sadece bir meyve değildir, emektir, ekmektir, festivaldir. Ürünün tanıtımına katkıda bulunmak için festivali gerçekleştiriyoruz" dedi.'EMİRALEM'E ZEYTİNYAĞI FABRİKASI KURUYORUZ'

Menemen Belediyesi olarak tarımın önemini bilerek çalıştıklarını anlatan Aydın Pehlivan, "Çilek simgesini hemşerilerimizle buluşturacağız. İlçemizde bulunan zeytinyağı fabrikası icra yoluyla satılmıştı. Menemen Belediyesi olarak bizim malımızı biz aldık. Emiralem zeytinyağı fabrikamızı kuruyoruz. Sezona yetişecek. İlçemizdeki ve yakın köy mahallelerindeki üreticiler yağlarını kendi fabrikalarından çıkaracak. Buradan müjdemiz olsun. Sizin desteğiniz bizleri motive ediyor" diye konuştu. Festival konuşmaların ardından müzik dinletileri ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Bedia Akartürk'ün konseriyle devam etti.