AK Parti'li Demir, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaç kesimine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Demir, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaç kesimine tepki gösterdi Açıklaması

15.03.2022 16:38
AK Parti'li Demir, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaç kesimine tepki gösterdi Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine tepki göstererek "Sadece 16 milyon insana değil, kentin 8 bin 500 yıllık tarihine haksızlık yapılmıştır.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine tepki göstererek "Sadece 16 milyon insana değil, kentin 8 bin 500 yıllık tarihine haksızlık yapılmıştır." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un dünyanın incisi kentlerden olduğunu, İstanbul'a son dönemde büyük kötülükler yapıldığını söyledi.

Çırağan Caddesi'nde kesilen asırlık çınarların, kentin tarihi yapıları kadar önem arz ettiğini vurgulayan Demir, "Çırağan Caddesi, yeşil ile mavinin buluştuğu ender yerlerden birisiydi. 111 tanesi cadde üzerinde olmak üzere 151 ecdat yadigarı çınarın kesilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Taksim'de 12 ağacın kökleriyle sökülüp bir başka yere dikilmesi olayında gösterilen tepkiyi şimdi neden göremiyoruz? Değerli çevreciler, şehir plancıları, mimarlar odası, entelektüel camia neredesiniz?" diye konuştu.

Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımdan altyapıya, doğal çevreden park bahçelere kadar sınıfta kaldığını belirtti. Asırlık çınarların "kanser" bahane gösterilerek kesilmesinde belediyenin kolaycılığa kaçtığını dile getiren Demir, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un hakkına girmiştir, bu konuda haddini aşmıştır. Bunun asla geçiştirilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. 16 milyon İstanbulluya haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Sadece 16 milyon insana değil, kentin 8 bin 500 yıllık tarihine haksızlık yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Demir, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Demir, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaç kesimine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Demir, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaç kesimine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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