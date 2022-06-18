AK Parti'li Günaydın'dan CHP'ye eleştiri - Son Dakika
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AK Parti'li Günaydın'dan CHP'ye eleştiri

18.06.2022 12:04
AK Parti'li Günaydın'dan CHP'ye eleştiri

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, MHP yöneticisi olmadığı halde kendisini bu unvanla tanıtan esnaf ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüştüren CHP'li yöneticileri eleştirdi.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, MHP yöneticisi olmadığı halde kendisini bu unvanla tanıtan esnaf ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüştüren CHP'li yöneticileri eleştirdi.

Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin "algı siyasetinin Torbalı'da bozulduğunu" savundu.

Günaydın, açıklamasında şöyle dedi:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı, milletvekili ve ilçe başkanı, genel başkanları ile esnafı telefonda görüştürüyorlar. 'CHP'ye oy verecek MHP'li yönetici' diye tanıttıkları esnaf, Kılıçdaroğlu'nu kandırıyor. Bir tane yalansız, hilesiz işleri yok. O kadar alıştılar ki yalana, dolana, herkesi Kılıçdaroğlu gibi kandırabileceklerini sanıyorlar. Bu millet sizden de yalanlarınızdan da bıktı. Her sözünüz yalan, her işiniz tezgah."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hisarcık, Torbalı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Günaydın'dan CHP'ye eleştiri - Son Dakika

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