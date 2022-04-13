AK Parti'li Karahocagil: "Milletimizin 20 yıldır AK Parti ve liderine olan güveni boşa çıkmayacaktır" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Milletimizin 20 yıldır AK Parti ve liderine olan güveni boşa çıkmayacaktır"

13.04.2022 13:01
AK Parti'li Karahocagil: "Milletimizin 20 yıldır AK Parti ve liderine olan güveni boşa çıkmayacaktır"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Milletimizin 20 yıldır AK Parti ve liderine olan güveni boşa çıkmayacaktır.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Milletimizin 20 yıldır AK Parti ve liderine olan güveni boşa çıkmayacaktır." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Karahocagil, "Cumhurbaşkanımızı tüp geçitler, tüneller, köprüler, otoyollar, duble yollar, hızlı trenler, milli sanayi, milli otomobil, Marmaraylar gibi küresel projeler heyecanlandırırken, bunlara karşı çıkmayı ne ile izah edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Milletin 20 yıldır AK Parti ve liderine olan güveninin boşa çıkmayacağını vurgulayan Karahocagil, "Tayyip sevgisi, Türkiye sevdası ile çıktığımız bu yolda barış, dostluk ve kardeşlik içinde birlikte yaşayan, ortak bir kaderi paylaşan, sevinçleri, kederleri, kıvançları ortak olan tüm milletimizle beraber yılmadan, yorulmadan bugüne kadar nasıl yürüdüysek, bundan sonra da aynı güven içinde aynı değerler uğruna yolumuzu daha da genişleterek yürüyeceğiz." diye konuştu.

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Mustafa Levent Karahocagil, Milletvekili, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Milletimizin 20 yıldır AK Parti ve liderine olan güveni boşa çıkmayacaktır' - Son Dakika


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