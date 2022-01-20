AK Parti'li Kılıç: "Gençlerimizin her zaman hizmetkarıyız, yanındayız" - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, gençlerin her zaman hizmetkarı olduklarını ve yanında yer aldıklarını söyledi.

Kılıç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Bursa'da uygulanan öğrenci ve genç dostu politikalar ile şehre yönelik yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak duyurulan Bursa'da birçok uluslararası etkinlik düzenleneceğini anlatan Kılıç, sanayi, tarım ve turizmde öncü şehirlerden Bursa'nın uluslararası arenada daha fazla duyulmasını sağlayacak bu etkinliklerin hayırlı olmasını diledi.

Kılıç, eğitimine devam eden üniversite öğrencisi sayısının 100 bini aştığı Bursa'da, belediyelerin gençlere yönelik sosyal etkinlik ve imkanlar için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, Bursa Büyükşehir Belediyesinin sağladığı imkanla öğrenci belgesini ibraz eden bütün öğrencilerin evlerinde suyu yüzde 50 indirimli kullandığını kaydetti.

Bursa'da öğrencilere ve gençlere sunulan diğer imkanları sıralayan Kılıç, Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinin TEKNOFEST'te önemli başarılara imza attığını söyledi.

AK Parti'li Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği önemle şekillenen politikaların, bu destek ve başarıları mümkün kıldığını belirterek, "Gençlerimizin her zaman hizmetkarıyız, yanındayız. Yeter ki genç kardeşlerimiz çalışsın, üretsin ve düşünen Türkiye'ye katkı sağlamaya devam etsin." diye konuştu.