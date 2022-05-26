AK Parti'li Taşkın: "Bu milleti darbelerle özünden koparıp yabancılaştırma gayretinde oldular"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 27 Mayıs askeri müdahalesinin 62. yıl dönümü dolayısıyla, "Bu milleti darbelerle özünden koparıp yabancılaştırma gayretinde oldular." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin 62. yıl dönümünün esefle idrak edileceğini söyledi.

25 Mayıs askeri müdahalesinin tarihe utanç vesikası olarak geçtiğini vurgulayan Taşkın, "27 Mayıs darbesiyle anayasa ve Meclis feshedilirken ülkenin başbakanı ve iki bakanı idam edildi. Bu milleti darbelerle özünden koparıp yabancılaştırma gayretinde oldular. Milletimizin gönlünde şahadet mertebesine eren Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı bu vesileyle rahmetle anıyorum." dedi.

Taşkın, 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı ve 15 Temmuz'u unutmayacaklarını, genç kuşakların Türkiye'nin yakın tarihini iyi bilmesi için ellerinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da Kovid-19 salgını sebebiyle son iki yıldır gerçekleştiremedikleri "Her Yönüyle Trabzon" etkinliklerine bu yıl yeniden başladıklarını söyledi.

Trabzon günleri etkinliğine davet

Başkent Ankara'da 4 gün sürecek etkinliklere herkesi beklediklerini ifade eden Cora, "Bugün gurbette sılayı yaşadığımız, Trabzon'un kültürünün, sanatının, türkülerinin, lezzetlerinin, ezgilerinin sunumunun yapıldığı, gelenek ve göreneklerimizin tanıtıldığı anlamlı bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.