AK Parti'li Taşkın: "Gelecek kuşaklara daha yeşil dünya bırakmak insani görevdir"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, gelecek kuşaklara daha yeşil, daha güzel bir dünya bırakmanın, insani, ahlaki ve manevi görevleri olduğunu belirtti.

Taşkın, "5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası" dolayısıyla TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çevrenin korunması ve çevresel dengenin sağlanmasının, ulusal sorun olmaktan çıkıp, evrensel boyutlara ulaştığını söyledi.

Son yüzyılda tüm dünyada yaşanan hızlı sanayileşme ve doğal kaynakların fütursuzca tüketiminin olumsuz etkilerinin, yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit ettiğini kaydeden Taşkın, "Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır." dedi.

AK Parti'li Taşkın, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak, şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için yaptıkları çalışmaları şöyle sıraladı:

"Çevre ve şehircilikte son 20 yılda atık su arıtma tesisi sayısını 145'ten 1176'ya ve atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunu yüzde 35'ten yüzde 90'a çıkardık. Kentsel dönüşüm kapsamında 59 farklı ilimizde 277 adet riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 446 millet bahçesi projemizden 128'ini tamamladık, 126 millet bahçemizin yapımı, 192'sinin ise ihale, proje ve yer seçim süreci devam ediyor. Tüm dünyada orman varlığı azalırken biz orman varlığımızı 21 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık. Sıfır Atık Projesi kapsamında; bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı, plastik poşet kullanımında yüzde 75'lik bir azalma oldu."

Doğanın korunması ve tahribatın engellenmesinin önemine işaret eden Taşkın, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Taşkın, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak azmiyle, tabiatın maruz kalabileceği her türlü önlemi mutlaka almaları gerektiğini belirterek, "Gelecek kuşaklara daha yeşil, daha güzel bir dünya bırakmak bizler için insani, ahlaki ve manevi bir görevdir." diye konuştu.