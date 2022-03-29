AK Parti'li Taşkın: "Mersin'de bugüne kadar 435 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Mersin'de bugüne kadar 435 milyon fidan toprakla buluşturulmuş ve önemli bir başarı yakalanmıştır." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Mersin'in, tarımı, gelişen sanayisi ve güçlü ekonomisi ile önemli bir liman şehri olduğunu söyledi.

Taşkın, Orman Bölge Müdürlüğünün ORKÖY faaliyetleri kapsamında ormanlık alan bitişiğinde yaşayan vatandaşlara yaklaşık 83 milyon lira destek verildiğini belirtti.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Mersin'de 2003 yılından bugüne kadar 435 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu ve önemli bir başarı yakalandığını kaydeden Taşkın, "Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyetleri kapsamında 21 milyon 750 bin fidan toprakla buluşturulacaktır. Yine bu yıl içinde 6 mesire alanı, 2 bal ormanı yatırım planı içerisinde yer almaktadır. Bu sayede orman köylüsü ve arıcılara toplamda 1 milyon liranın üzerinde ek gelir sağlanacaktır. Ayrıca Mut ilçesinde 100 hektar alana 30 bin zeytin fidanı dikilecektir. Fidanların bakımı 3 yıl süreyle Orman Genel Müdürlüğümüzce yapılacak ve sonrasında 49 yıllığına ücretsiz olarak köylülerimizin istifadesine sunulacaktır." diye konuştu.

Taşkın, Anamur, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde karabaş otu ve biberiye ormanı kurulacağını, toplam maliyeti yaklaşık 69 milyon lirayı bulan bu yatırımlar tamamlandığında bölge halkına 4 milyon lirayı aşan ek gelir sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.