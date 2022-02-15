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AK Parti'li Taşkın, sosyal yardım modellerini artırmaya devam edeceklerini belirtti - Son Dakika

AK Parti'li Taşkın, sosyal yardım modellerini artırmaya devam edeceklerini belirtti

15.02.2022 15:04
AK Parti'li Taşkın, sosyal yardım modellerini artırmaya devam edeceklerini belirtti

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, sosyal yardım modellerini artırarak ve çeşitlendirerek dezavantajlı kesimlere ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, sosyal yardım modellerini artırarak ve çeşitlendirerek dezavantajlı kesimlere ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dezavantajlı kesimin her zaman yanında olduklarını ve onları desteklemeye çalıştıklarını belirtti.

Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin ocak ayı itibarıyla artırıldığını ifade eden Taşkın, yaşlı aylığının 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 liradan 865 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının ise 991 liradan 1298 liraya yükseldiğini anımsattı.

Taşkın, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının 661 liradan 865 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığının 1819 liradan 2 bin 382 liraya çıkartıldığını anlatarak, "Önemli bir sosyal yardım modelimiz de 535 bin engelli vatandaşımızın faydalandığı evde bakım yardımı. Bu yılın ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımı 1798 liradan 2 bin 354 liraya çıkartıldı." dedi.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine ilişkin de bilgi veren Taşkın, şunları kaydetti:

"SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1259 liradan 1649 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1964 liradan 2 bin 572 liraya çıkarıldı. Sosyal yardım modellerinde yapılan bu artışların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal yardım modellerimizi artırarak ve çeşitlendirerek dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz."

AK Parti'li Taşkın, sosyal yardım modellerini artırmaya devam edeceklerini belirtti

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Milletvekili, AK Parti, Engelli, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın, sosyal yardım modellerini artırmaya devam edeceklerini belirtti - Son Dakika


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