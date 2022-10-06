AK Parti'li Taşkın: "TOKİ projesine vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi" - Son Dakika
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AK Parti'li Taşkın: "TOKİ projesine vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi"

06.10.2022 14:31
AK Parti'li Taşkın: "TOKİ projesine vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, vatandaşların TOKİ projesine çok yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, vatandaşların TOKİ projesine çok yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TOKİ'nin "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinden emekli, şehit yakınları, gaziler ve engellilerin öncelikli olarak faydalanacağını anımsattı.

İlk etapta 250 bin, toplamda 500 bin konutun inşa edileceğini, evlerin hızla tamamlanarak azami 2 yıl içinde bitirilip teslim edilmesinin planlandığını anlatan Taşkın, dünyanın en büyük sosyal konut projesinin hayata geçirileceğini belirtti.

Ali Cumhur Taşkın, "TOKİ projesine vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Başvuru sayısı beş milyonu geçmiş durumda. Bu, rekor bir başvuru sayısıdır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'TOKİ projesine vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi' - Son Dakika

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