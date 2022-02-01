AK Parti'li Taşkın: "Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk onda" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin toplam tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk onda yer aldığını söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti iktidarında tarıma verilen desteklere değindi.

Türkiye'nin toplam tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk onda yer aldığına dikkati çeken Taşkın, "2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya çıkarılmıştır. 2022 yılında artırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülke için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lira da girdi desteğiyle beraber dekara toplamda 116 lira ödenecek. Yapılan bu ilave destekle 2022'de hububat üreticilerine ödenecek girdi desteklerinde geçen yıla göre yüzde 127 artış sağlandı." diye konuştu.

Ali Cumhur Taşkın, AK Parti olarak tarımsal destekler yanında uyguladıkları alım fiyatlarıyla her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti.