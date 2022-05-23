AK Parti'li Uslu: İklim sığınmacılarını da gündemimize yazmamız gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Uslu: İklim sığınmacılarını da gündemimize yazmamız gerekiyor

23.05.2022 12:51
AK Parti'li Uslu: İklim sığınmacılarını da gündemimize yazmamız gerekiyor

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, iklimsel nedenlerin de yakın zamanda göç nedeni sayılacağını belirterek, "Mülteciliği doğuran klasik sebepler arasına ekolojik sebepleri de eklemek gerekecek.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, iklimsel nedenlerin de yakın zamanda göç nedeni sayılacağını belirterek, "Mülteciliği doğuran klasik sebepler arasına ekolojik sebepleri de eklemek gerekecek. Bu sebeple artık ekolojik mültecileri, iklim sığınmacılarını da gündemimize yazmamız gerekiyor" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, ABD'nin New York şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında düzenlenen BM Birinci Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katıldı. Uslu, forumda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hukuki, insani, vicdani politikalarla Türkiye'nin, mülteciler ve sığınmacılar konusunda üzerine düşeni yaptığını anlattı. Avrupa'nın geri itmelerle yaşam hakkı ihlalleri yaptığına işaret eden Uslu, "Denizlerde ve sınırlarda bazı Avrupa ülkelerinin maalesef Frontex'in de katkılarıyla yaşamları tehdit eden geri itmelerini görüyoruz. Geri itmeler sığınma hakkının da yaşam hakkının da ihlalidir, hukuka aykırıdır, insanlığa yakışmaz. Türk Sahil Güvenliği yalnızca son 2 yılda Ege'de geri itilen 35 binden fazla göçmenin hayatını kurtarmıştır" diye konuştu.

'ULUSLARARASI KÜLFET PAYLAŞIMI FONU KURULMALI'Uslu, göçün yalnızca sınır ülkelerin değil, herkesin sorunu olduğunu ifade ederek, "Çünkü dünyada artık uzak yer yok. Çünkü söz konusu olan insan ve insanlıktır. Bu sebeple külfet paylaşımı, uyum, kaynak ülkelerin sorunlarını çözme ve yeniden yerleştirme konuları çok önemli. Bu dört hususla ilgili ilkeler, uluslararası metinlerde yer almalıdır. Hem sığınma hem uyum hem de kaynak ülke destekleri için kullanılabilir, güçlü bir 'Uluslararası Özel Külfet Paylaşımı Fonu' oluşturulmalıdır. Sığınmacıların yeniden yerleştirilmeleri için ilkeler belirlenmelidir. Uyum için hak temelli yaklaşımlar kadar vicdan ve gönül temelli yaklaşımlar da önemsenmelidir. Kültürel dejenerasyona zorlayan bir entegrasyon değil harmonisazyonu sağlayacak bir entegrasyon olmalı" açıklamasında bulundu.

Ekolojik göç konusuna forum öncesi katılımcılarla istişarelerde bulunduğuna değinen Uslu, "Yakın zamanda çatışmalar, baskılar, zorunlu göçün tek sebebi olarak görülmeyecek. Çünkü iklim değişiklikleri, ekolojik sebepler, buzulların erimesi ile bazı kara parçalarının sular altında kalması da zorunlu göçleri doğuracak ve mülteciliği doğuran klasik sebepler arasına ekolojik sebepleri de eklemek gerekecek. Bu sebeple artık ekolojik mültecileri, iklim sığınmacılarını da gündemimize yazmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Milletvekili Bekle'den Buca'da incelemeler Milletvekili Bekle'den Buca'da incelemeler Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı babanın eski milletvekili olduğu ortaya çıktı Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı babanın eski milletvekili olduğu ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Milletvekili, AK Parti, Antalya, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Uslu: İklim sığınmacılarını da gündemimize yazmamız gerekiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Gençler şarkı yaptı, Ümit Özdağ tepkisiz kalmadı: Lütfen DM'den bana ulaşın
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:06:08. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Uslu: İklim sığınmacılarını da gündemimize yazmamız gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement