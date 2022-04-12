AK Parti'li Yağcı: "Herkesin doğru ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var" - Son Dakika
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AK Parti'li Yağcı: "Herkesin doğru ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var"

12.04.2022 20:55
AK Parti'li Yağcı: "Herkesin doğru ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, herkesin doğru ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı olduğunu belirterek, bu hassasiyetin Anadolu Ajansının ilk bülteninin yayınlandığı 12 Nisan ruhuyla gösterilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, herkesin doğru ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı olduğunu belirterek, bu hassasiyetin Anadolu Ajansının ilk bülteninin yayınlandığı 12 Nisan ruhuyla gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yağcı, Meclis'te İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir ile düzenlediği basın toplantısında, Anadolu Ajansının doğru haber alma hakkını teminen 12 Nisan 1920'de ilk bültenini yayınladığını, aynı zamanda 12 Nisan 1993'ün Türkiye'de internetin doğum günü olduğunu ifade etti.

Halide Edip Hanım ve Yunus Nadi Bey'in Bilecik - Lefke (Osmaneli) İstasyonu'nda yaptığı görüşme sonrası doğan milli hareketin sözcüsü olmak üzere bir ajansın yayına başlaması fikrinin Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul gördüğünü ve 6 Nisan'da kurulan Anadolu Ajansının ilk bültenini 12 Nisan 1920 Pazartesi günü yayınladığını kaydetti.

Yağcı, doğru haberin yanında olduğunu dile getirerek, "En sahih havadis ve malumat alabilme hakkı adına bu hassasiyetin internet gazeteleri ve yayın kuruluşları tarafından, 12 Nisan ruhu ile gösterilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Herkesin doğru ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı bulunduğunu belirten Yağcı, bu kaynağı sağlayan kurum ve kuruluşları desteklemekle görevli olduklarını belirtti.

AK Parti'li Yağcı: Herkesin doğru ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var
AK Parti'li Yağcı: Herkesin doğru ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yağcı: 'Herkesin doğru ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var' - Son Dakika


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