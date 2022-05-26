AK Parti'li Yavuz: "Kılıçdaroğlu, bir kez daha Türk milletine hayal kırıklığı yaşatmıştır" - Son Dakika
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AK Parti'li Yavuz: "Kılıçdaroğlu, bir kez daha Türk milletine hayal kırıklığı yaşatmıştır"

26.05.2022 17:02
AK Parti'li Yavuz: "Kılıçdaroğlu, bir kez daha Türk milletine hayal kırıklığı yaşatmıştır"

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Defalarca yalan yanlış ifadeleri nedeniyle tazminata mahkum olan CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bir kez daha Türk milletine hayal kırıklığı yaşatmıştır.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Defalarca yalan yanlış ifadeleri nedeniyle tazminata mahkum olan CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bir kez daha Türk milletine hayal kırıklığı yaşatmıştır." dedi.

Yavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, darbenin, dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının idama mahkum edilmesine yol açtığını söyledi.

Menderes'in özellikle din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletin gönlünde taht kurduğunu, birçok soruna çözüm bulduğunu belirten Yavuz, tüm demokrasi şehitlerini saygı ve rahmetle andı.

İstikrarın olmadığı, vesayetin hüküm sürdüğü eski Türkiye günlerinin geride kaldığını vurgulayan Yavuz, "27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar bir daha asla yaşanmayacaktır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte her türlü iç ve dış demokrasi düşmanına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiş, vermeye de devam edecektir." diye konuştu.

CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şirazesinden çıktığını söyleyen Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin bürokratlarına aba altından sopa göstererek, tehdit ederek yaptığı açıklamalarla ülke bürokrasisini zehirlemeye çalışıyor. Bir ana muhalefet liderinin yapacağı şey, ayrıştırmak değil birleştirmektir. Şimdiye kadar defalarca yalan yanlış ifadeleri nedeniyle tazminata mahkum olan CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bir kez daha Türk milletine hayal kırıklığı yaşatmıştır. CHP'nin Sayın Genel Başkanına bir önerimiz var: Bu tür içi boş açıklamalarla millette bir karşılık bulamazsınız. Kendi projelerinizi, bu ülkenin yarınlarına dair hayallerinizi, milletimize umut olacağınız projelerinizi anlatın. Bu tür içi boş açıklamalarla itibar göremezsiniz."

Yavuz, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınadığını belirtti.

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Kaynak: AA

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