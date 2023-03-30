Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özhaseki'nin "İYİ Parti" diyaloğu dikkat çekti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özhaseki'nin "İYİ Parti" diyaloğu dikkat çekti

30.03.2023 11:09

AK Parti'nin dün yapılan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan bir meclis üyesine AK Parti rozeti taktı. O anlarda Erdoğan, yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek, "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorarken, Özhaseki, "Dağılıyor efendim" yanıtını verdi.

AK Parti'nin dün yapılan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasındaki dikkat çeken bir diyalog kameralara yansıdı.

"NE OLUYOR BU İYİ PARTİ'YE?"

Antalya'nın Aksu İlçesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, partisinden istifa ederek dünkü grup toplantısı sırasında AK Parti'ye katıldı. Akpınar'a rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu. Mehmet Özhaseki ise gülümseyerek, "Dağılıyor efendim" şeklinde yanıt verdi.

İYİ PARTİ LİDERİ İLE POLEMİK YAŞADI

Öte yandan Erdoğan grup toplantısının ardından katıldığı canlı yayında da İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yüklendi. Erdoğan, "Biz bir şeyi yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan." ifadelerini kullandı. Akşener ise yanıt paylaşımında, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Semih Yetkin: dağılır tabi hdp ile chp ile saf tutarsa dağılır Cevap Yaz 26 21 Yayından Kaldır
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Mehmet Özhaseki, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özhaseki'nin 'İYİ Parti' diyaloğu dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özhaseki'nin "İYİ Parti" diyaloğu dikkat çekti - Son Dakika
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