AK Parti\'nin düzenlediği \'Aile Sempozyumu\'na büyük ilgi

Politika

Düzenledikleri "Aile Sempozyumu" katılan AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanı Veysel Güldoğan, "Aile, toplumumuzun temel taşıdır ve politikalarımızın merkezinde yer alır. Dünyanın en büyük ailesi olan partimizde, aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi için hem sahada hem akademik düzeyde çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen "Aile Sempozyumu" yoğun bir katılımla tamamlandı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, teşkilat üyelerinden yoğun ilgi gördü. AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Veysel Güldoğan, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve Kadın Kolları üyelerinin de katılım sağladığı sempozyumda, aile yapısını güçlendirmek ve karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek amacıyla birbirinden değerli konular ele alındı. Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı sempozyumda, toplumsal cinsiyetten aile bağlarına, sosyal medyanın aile düzenine etkisinden ergenlik dönemi sorunlarına kadar pek çok konu bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirildi. Uzman psikologların bilgi ve önerilerini paylaştığı sempozyum, teşkilat mensupları arasında farkındalık oluşturdu ve ailelerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm yolları sundu.

Aile, toplumumuzun temel taşıdır ve politikalarımızın merkezinde yer alır

AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Veysel Güldoğan, "Aile, toplumumuzun temel taşıdır ve politikalarımızın merkezinde yer alır. Dünyanın en büyük ailesi olan partimizde, aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi için hem sahada hem akademik düzeyde çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz Aile Sempozyumu, aile değerlerimizi bilimsel bir perspektifle ele alarak çözüm yolları sunmayı amaçladı. Sosyal medyanın aile düzenine etkisinden ergenlik döneminin yansımalarına, toplumsal cinsiyet algılarından aile içindeki bağların güçlendirilmesine kadar birçok önemli başlık uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi. Aile içindeki sevgi, saygı ve dayanışma bağlarının güçlendirilmesi, güçlü bir toplumun temelidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aile değerlerimizi korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR