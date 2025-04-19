AK Parti Selendi Heyeti Ankara\'da İhtiyaçları Görüştü

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi'nin ihtiyaçlarının hayata geçirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Ankara'da temaslarda bulundu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut'un da eşlik ettiği Ankara ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MKYK Üyesi Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile İzmir Milletvekili önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiler. Selendi'nin ihtiyaçları ve devam eden projeler ile yeni projeler hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyarette Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi ilçesinin bir çok ihtiyacı olduğunu özellikle de iş makinesi ve araçların bulunduğunu bunların bir an önce ilçeye kazandırılması gerektiğini söyledi.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ise, "Selendimizin ihtiyaçlarını ve projelerimizi ilgili bakanlıklar ve milletvekillerimizle paylaşmak üzere Ankara'da belediye başkanımız ile birlikte önemli temaslarda bulunduk. İnşallah en kısa sürede Ankara ziyaretimizin meyvelerini alacağız." dedi. - MANİSA