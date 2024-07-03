AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya İçişleri Bakanı'nın açıklamasını ve UEFA'nın soruşturmasını kabul edilemez buldu

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez" DEDİ.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ve Avusturya arasında oynanan maçta 'bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA tarafından soruşturma açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA