AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor

ABD'ye para aktarıldığını iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yeni bir paylaşım yaparak iddialarını daha da ileri götürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, politik dedikodu ve sistematik yalan üretmekle suçladığı Kılıçdaroğlu'na FETÖ göndermesi yaptı.

"POLİTİK DEDİKODUCULUK MESLEĞİNE GEÇMİŞ"

"Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş." diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor." dedi.

Ömer Çelik paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığınıyalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü 'bunları ben yıllar evvel söyledim' diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti.

"ÖNÜMÜZE GERÇEK POLİTİKA İLE ÇIKMASINI BEKLEDİK"

Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından 'mutfakta biri var' dedirtmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok."