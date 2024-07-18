AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa baskınını kınadı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa baskınını kınadı

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsralli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kışkırtıcı bir eylem olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun acil inisiyatif alması ve barış için elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Çelik, bölge barışını tehdit eden bu adımların vahim olduğunu vurgulayarak, adil bir barış temelinde Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini ifade etti.

18.07.2024 17:49
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsralli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını "kışkırtıcı" bir eylem olarak niteleyerek, "Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, İsralli Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir." ifadesini kullanan Çelik, İsrail Parlamentosunun Filistin devletinin varlığını reddeden kararını ise "mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karar" olarak niteledi.

Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adımın da vahim olduğunun altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

" Orta Doğu'da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır. Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa baskınını kınadı - Son Dakika

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