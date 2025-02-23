Politika

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı

ANKARA - AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Tanıtım Medya Başkanlığına getirilen Muhammed Faruk Acar, görevi Hamza Dağ'dan devraldı.

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Tanıtım Medya Başkanlığına getirilen Muhammed Faruk Acar, görevi Hamza Dağ'dan devraldı. Dağ, 21 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinin tevdi edildiğini ve 4 yıldır bu görevi yaptığını hatırlattı. Vicdanen güzel işler yaptıklarını ifade eden Dağ, "Tabii takdir hem partilerimiz hem de kamuoyunudur. Birçok belki anlatılacak şey var. Ama özetle şöyle bir bakacak olursak 2023 kampanyası belki de Cumhuriyet tarihinin en zor kampanyalarından birisiydi. Cumhuriyet tarihinin en sert seçimini göreceğimizi ifade etmiştik. O kampanyada 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' ile birlikte Türkiye'nin her yerinde gerçekten ekip arkadaşlarımızla birlikte cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel bir iş çıkartmaya gayret ettik. Neticesinde de yüzde 52,1 oyla cumhurbaşkanımız bu seçimi kazanmış oldu. Bunun dışında tanıtım medya birimi hem teşkilatımızın bilgilendirmesi hem milletvekillerimizin bilgilendirmesi, o konuda icraatlarımızın, yaptıklarımızın anlatılması konusunda partimizin önemli birimlerinden birisi. Bunları da hayata geçirmeye gayret ettik" diye konuştu.

Görevinin Gençlik Kolları görevi ile başladığını belirten Dağ, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"En sonunda İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı nasip oldu. Bütün bu görevlerde bize bu görevleri layık gören yani gerçekten de bu görevleri iyi yapacağımızı düşünerek bizi bu anlamda görevlendiren, inisiyatif veren, önümüzü açan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç bilirim. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız, AK Parti ailesine canı gönülden teşekkürü sunmak bir borçtur."

Dağ, yeni göreve getirilen Faruk Acar'ın bugüne kadar ciddi anlamda emeği olan, bilgisi olan, birikimi olan birisi olduğunu, teslim ettikleri bu bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağını söyledi. Dağ, basın mensuplarına ve teşkilat çalışanlarına teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirilen Muhammed Faruk Acar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Acar, 8. Olağan Büyük Kongre'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Tanıtım ve Medya Başkanlığı bayrağını Dağ'ın elinden almanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu söyledi. Hamza Dağ'ın önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Acar, "Bulunduğu makamlarda, sorumluluğunu üstlendiği noktalarda hem Ar-Ge'de analizleriyle, araştırmalarıyla doğru noktaya temas edebilmek, doğru veriye ulaşabilmek hem de Tanıtım Medya'da da doğru kampanyayı vatandaşa doğru şekilde anlatabilmek noktasında mesleği olmadığı halde siyaseten okuma yaparak bunları öğrenip en iyi şekilde uyguladığına bizzat bir kardeşi olarak şahitlik edebilirim. Bana göstermiş olduğu tüm nezaket ve samimiyet dolayısıyla çok teşekkür ediyorum, var olsun" dedi.

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neferleri olarak bayrağı daha yukarı taşımak için çalışacaklarını ifade etti.