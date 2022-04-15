AK Parti teşkilatları iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti teşkilatları iftarda bir araya geldi

15.04.2022 10:33
AK Parti teşkilatları iftarda bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, Pazaryeri ve Gölpazarı ilçe teşkilatları için iftar yemeği düzenledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, Pazaryeri ve Gölpazarı ilçe teşkilatları için iftar yemeği düzenledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde düzenlenen programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer AK Parti ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Yemeğin ardından birlik ve beraberliğin önemine değinen İl Başkanı Yıldırım, "Ramazan ayı birliğimiz ve beraberliğimizin pekişmesi için bir fırsattır. Aramızdaki bu beraberliği perçinlemek için Ramazan ayını bir fırsata dönüştürme gayreti içindeyiz. Rabbim, birliğimize ve beraberliğimize göz dikenlere fırsat vermesin" dedi. - BİLECİK

AK Parti teşkilatları iftarda bir araya geldi

YORUMLAR
500
Gülümbe köyü sakinleriyle bir araya geldi Gülümbe köyü sakinleriyle bir araya geldi Pazaryeri'nde 12 bin 500 ahududu fidanı dağıtıldı Pazaryeri'nde 12 bin 500 ahududu fidanı dağıtıldı

Gölpazarı, Pazaryeri, AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti teşkilatları iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Son dakika: Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:08 Görenler gözlerine inanamadı! Trafikte yol alan çocuk sürücü korkuttu
10:07 Herkes onun kim olduğunu merak ediyor! Bursa'daki gizemli hayırsever bu sefer de 100 bin liralık ilaç borcu ödedi
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
09:57 Miss Turkey güzeli soluğu karakolda aldı! 1,5 yaşındaki kızıyla arkadaşının şiddetine maruz kalmış
09:56 Genç kızı kaçırıp rezidansta cinsel istismarda bulunmuşlardı! Bir başka mağdur daha yaşadığı dehşeti anlattı
09:53 Karların erimesi kurumaya yüz tutmuş Gökçedere Göleti'ni yeniden doldurdu!
09:50 Rıza Çalımbay takımdan gidiyor mu? Sivasspor'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:39:31. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti teşkilatları iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement