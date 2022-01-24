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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusu

24.01.2022 16:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusuKİLİS Kilis İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir televizyon kanalında hakaret edilmesinden sonra Sedef Kabaş ile CHP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusu

KİLİS Kilis İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir televizyon kanalında hakaret edilmesinden sonra Sedef Kabaş ile CHP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundular.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis millletvekili Ahmet Salih Dal, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara ve partililer ile birlikte Kilis Adliyesi önünde basın toplantısı düzenledi.

Karataş, CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele 1 ekranlında sistematik olarak AK Parti Genel Başkanına ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaret ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirildiğini ifade ederek, " 14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın operatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aittir" dedi.

Karataş, Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen "hazımsız güruh" sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam ettiğini ifade ederek, " Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye'nin Büyük Lideri'nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz.

Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez.Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine suç duyurusu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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