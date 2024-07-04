AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, Pülümür'deki Geçici Konaklama Merkezini İnceledi

Politika

AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, Pülümür ilçesindeki kurulan geçici konaklama merkezini inceledi.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, depremde konutları ağır hasar alan vatandaşlar için Pülümür merkeze bağlı Meydanlar Mahallesi'nde kurulan geçici konaklama merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Süner'e Pülümür AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Kılıçoğlu eşlik etti.

AFAD tarafından Pülümür'e 250 konteyner kurulduğunu belirten Başkan Süner, "Şu anda içinde bulunduğumuz merkezde de 100 konteyner bulunuyor. Vatandaşlarımızın bir bölümü buraya yerleştirilmiş olup konteynerler modern bir şekilde döşenmiş, AFAD'ımız tarafından çok güzel bir proje ile projelendirilmiş. Burada az da olsa eksiklikler olabilir bunlar da en kısa zamanda tamamlanacak. Valimize, kaymakamımıza, AFAD'ımıza çok teşekkür ediyorum. Burası, sokağından, yeşil alanına, oyun parkına kadar insanların yaşayabileceği bir kent olarak tasarlanmış. Burada ikamet edecek tüm kardeşlerimize sıhhatli günler diliyorum" diye konuştu. - TUNCELİ