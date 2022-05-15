AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar - Son Dakika
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AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar

15.05.2022 19:55
AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar

AK Parti kulislerinden şaşırtan bir iddia basına sızdı. İddiaya göre partideki oy kaybının farkında olan AK Parti kulisleri, yine de kendilerini açık ara ilk sırada görüyor. AK Parti'ye göre ise kendilerine asıl 2 rakip var, bunlardan ilki AK Parti'nin eksikleri, ikincisi de ekonomide yaşanan problemler.

Son seçim anketlerinde AK Parti'deki oy kaybı göze çarpıyordu. Daha önceki anketlerde 40-45 bandında çıkan AK Parti, yüzde 35'lere kadar geriledi. Ancak AK Parti MYK üyesi Mustafa Şen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oy kayıplarını telafi ettiklerini ve şu anda partilerinin oy oranının yeniden yüzde 40'lara ulaştığını belirtti. Şen ayrıca, yüzde 45 ve 46'ya da hızla çıkacaklarını dile getirdi.

OY KAYBI VAR AMA KAYMA YOK

Gazete Duvar'da yer alan habere göre parti kulislerinde konuyla ilgili dikkat çeken bir görüş hakim. Partililer oy kaybı olduğunu görüyor ancak bu oyların başka yere gittiğini düşünmüyorlar.

AK PARTİ'NİN İKİ RAKİBİ VAR

Hala birinci parti olduklarını belirten AK Partili siyasetçilere göre ülkenin temel sorunlarına somut çözüm önerileri sunamayan muhalefetin şansı yok. Kulislerde "AK Parti'nin iki rakibi var. AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir. AK Parti'nin rakibi ekonomidir" deniliyor. Bu söylemin anlamı ise AK Parti'ye rakip olacak unsur, AK Parti tarafından hayata geçirilemeyenler.

"TAYYİP ERDOĞAN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Ekonominin düzelmesi ve parti teşkilatının canlanması, yeniden organizasyonuyla sorunların üstesinden gelinip seçimlerin kazanılacağına inanılıyor. AK Partili bir siyasetçinin bir de dikkat çeken sloganı var. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı liderliğine güveni ifade ettiğini" söylediği slogan şöyle: "Tayyip Erdoğan bitti demeden bitmez."

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Son Dakika Politika AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar - Son Dakika


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