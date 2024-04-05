AK Parti Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş Göreve Başladı

AK Parti Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş Göreve Başladı

31 Mart yerel seçimlerini kazanan AK Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Selami Savaş, mazbatasını alarak göreve başladı. Mazbata törenine AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İlçe Başkanı Oktay Uğurlu da katıldı.

05.04.2024 10:30  Güncelleme: 10:34
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31 Mart yerel seçimlerini kazanan AK Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Selami Savaş, mazbatasını alarak göreve başladı.

Selami Savaş'ın düzenlenen mazbata törenine AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İlçe Başkanı Oktay Uğurlu ve teşkilat üyeleri katıldı. Savaş, mazbata töreninin ardından Yığılca Belediyesi'ne geçerek başkanlık görevini devraldı.

Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'nın AK hizmeti özlediğini belirterek "Yığılca AK Hizmeti Özlemiş, Yığılca Belediye Başkanımız Selami Savaş ve Belediye Meclis Üyelerimiz, ilçemizin geleceği için mazbatalarını alarak görevlerine başladılar. Başkanımıza, meclis üyelerimize ve tüm Yığılcalı hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise "Yığılca Belediye Başkanımız Selami Savaş'ın mazbata ve devir teslim törenindeydik. Gerçek Belediyecilikle tanışan Yığılca'mız, Selami Başkan ile genç ve dinamik bir yönetim anlayışıyla 5 yıl boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak" diye konuştu.

Selami Savaş, kendisine destek veren tüm Yığılca halkına teşekkür ederek doğup büyüdüğü ilçesine hizmet vermekten mutluluk duyacağını söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş Göreve Başladı - Son Dakika

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