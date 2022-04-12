AK Partili Aydemir: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kibirden nerelere varmış" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözlerinden dolayı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne hale gelmiş, kibirden nerelere varmış." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Karaismailoğlu'na dönük açıklamalarını duyunca, bir siyasetçi olarak "bu hale niye düşüyoruz" diye sorgulama sürecine girdiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın ülkeye hizmet ettiğini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da kendi pozisyonunda hizmet etmesi gerektiğini belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"Hizmet etmiyor, hizmetsizliğe gark etmiş İstanbul'u. Yetmiyor, bir de muhataplarına çok lüzumsuz, hakikaten bir siyasetçiye yakışmayacak tarzda cevaplar vermeye çalışıyor. Bunu görünce utandım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şunu söylüyor; 'Efendim, bana 16 milyon insan oy verdi. Öyleyse benim önümde ceketinin önünü kapatacaksın' diyor. Bir defa 16 milyon oy vermiş değil. 26 milyonun oy vermiş olduğu bir isim var; Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın tavrına bakar mısınız? 26 milyon hakiki oy almış, çocukla çocuk, büyükle büyük, hastayla hasta, herkesle hemhal bir haldeyken ve alabildiğince toprak gibi mütevazıyken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne hale gelmiş, kibirden nerelere varmış. Bunlar Cumhurbaşkanımız gibi bir pozisyon alsalar ne yaparlar? Milleti sokağa koymazlar. Bunlarda şiraze yok, endaze yok, ölçü yok. İnsanlara karşı tutumları bu. Hayat hakkı tanımayan bir yaklaşımları var."

Aydemir, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın, Millet İttifakı'na yol haritası çizdiğini öne sürdü.