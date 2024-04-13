AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında - Son Dakika
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Politika

AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında

AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında

Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in yanında çalışmakta olan 35 yaşındaki Mehmet Aldanmaz zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Bir süre darbedilip bıçaklanmış halde evinin önüne bırakılan Aldanmaz, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak'ın eşini gözaltına aldı.

13.04.2024 09:35
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Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in yanında çalışan Mehmet Aldanmaz (35), darbedilip bıçaklandıktan sonra evininin önüne bırakıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak'ın eşi H.K. ile N.Ö.'yü şüpheli olarak gözaltına aldı.

ZORLA BİR OTOMOBİLE BİNDİRİLEREK KAÇIRILDI

Olay, saat 22.30 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in tarım şirketinde çalışan Mehmet Aldanmaz, evinin önünden 2 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Aldanmaz, bir süre sonra derbedilip bıçaklanmış halde evinin önüne bırakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aldanmaz'ın durumunun ağır olması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında

"ÖNCE DÖVÜP SONRA BIÇAKLADILAR"

Aldanmaz'ın polise verdiği ilk ifadesinde "Benim yanıma gelen şüpheliler AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in evini sordu. Ben adresi söylemeyince zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Önce dövüp sonra bıçakladılar" dediği öğrenildi. Aldanmaz'ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak'ın eşi özel bir okulun müdürü H.K. ile arkadaşı N.Ö.'yü gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında
AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında

Karapınar, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

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SON DAKİKA: AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında - Son Dakika
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