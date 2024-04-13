Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in yanında çalışan Mehmet Aldanmaz (35), darbedilip bıçaklandıktan sonra evininin önüne bırakıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak'ın eşi H.K. ile N.Ö.'yü şüpheli olarak gözaltına aldı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in tarım şirketinde çalışan Mehmet Aldanmaz, evinin önünden 2 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Aldanmaz, bir süre sonra derbedilip bıçaklanmış halde evinin önüne bırakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aldanmaz'ın durumunun ağır olması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Aldanmaz'ın polise verdiği ilk ifadesinde "Benim yanıma gelen şüpheliler AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in evini sordu. Ben adresi söylemeyince zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Önce dövüp sonra bıçakladılar" dediği öğrenildi. Aldanmaz'ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak'ın eşi özel bir okulun müdürü H.K. ile arkadaşı N.Ö.'yü gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Son Dakika › Politika › AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında - Son Dakika
Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.
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