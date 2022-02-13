AK Partili Demiröz, Gürkan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Ziyarete, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ile Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, İlçe Belediye Başkanları ile kalabalık bir heyet katıldı.

Ziyaret sırasında Malatya tarihi hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, "Malatya insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu anayurt yapan destan şehirdir. İlk yerleşik hayatın, ilk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, gümrükleme işlemleri ile muhasebe kayıtlarının yapıldığı ilk yer burasıdır. Taş devrinden demir devrine evrimin, demirin silah olarak kullanılması ilk burada olmuştur. Geçtiğimiz 26 Temmuz 2021 tarihinde UNESCO tarafından insanlık medeniyetinin başladığı yer burasıdır denildi. Anadolu'nun kapıları 600'lü yıllarda gelen Türkler o dönemde burada İslam'la müşerref olur ve burada İslam'ın sancaktarlığını yaparak Anadolu'nun fetih sürecini başlatırlar. Anadolu'da iki destan vardır; biri Danişment Gazi destanı, bir diğeri de Battalgazi destanı. Malatya hem Türk tarihi açısından hem İslam tarihi açısından önemli bir merkezdir. Ayrıca burada ilim irfan destanları yazılmıştır. Bu koltukta oturmanın vebali büyüktür. Aldığınız yeri ileri götüremezseniz işgalci yönetici olursunuz. Oysa biz fetihçi yönetici olmak durumundayız. Bu güzel şehre Evliya Çelebi Dar-ül Rıfat dermiş. Seçkin insanların yaşadığı diyar diye ifade etmişler. Sizleri burada ağırlamaktan misafir etmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum" dedi.

Malatya'nın geçmişini yad ettiklerini belirten AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise yaptığı konuşmada, "Sorumluluğunuz çok. Belediye Başkanlığı döneminde bu sorumlulukları yapacağınıza da inanıyoruz. Yapılan hizmetleri görüyoruz. El birliğiyle dostane bir şekilde Malatya'yı yaşanabilir ve gerçekten sanayi olarak çok iyi, üretim olarak da çok iyi, iki tane üniversitemiz var, hastanelerimiz çok güzel göç veren değil göç alan bir il haline gelmişiz. Devamlı katma değer üretiyorsunuz. Ülke ekonomisine destekleriniz oluyor. Malatya'ya gelmekten çok mutlu oldum. Çok güzel insanlarla tanıştık. Malatya'nın bu güzelliklerini inşallah ilk etapta MKYK toplantısında Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'ya kazandırılan hizmet ve yatırımlar hakkında bir de sunum yaptı. - MALATYA