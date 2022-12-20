CHP'nin 3 yıl önceki traktör vaadini hatırlatan AK Partili Hamza Dağ'dan olay paylaşım! - Son Dakika
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CHP'nin 3 yıl önceki traktör vaadini hatırlatan AK Partili Hamza Dağ'dan olay paylaşım!

20.12.2022 20:03

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 3 yıl önce verdiği 'her çiftçiye bedava traktör' vaadini sosyal medya hesabından hatırlatan AK Partili Hamza Dağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bakın bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; bunu bir tarafa yazın, bu sözü verdiniz diye yazın" sözlerini paylaşarak, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi durmadığınızı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'nin "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINI PAYLAŞTI

Dağ, yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yaptığı grup toplantısında yaptığı "Bakın bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; bunu bir tarafa yazın, bu sözü verdiniz diye yazın. Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz, dünya da görecek, dünya da görecek." sözlerine "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi 'Durmadığınızı' notunu düştü.

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ÖZGÜR ÖZEL TRAKTÖR VAADİNE AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üç yıl önceki "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi ile "Bizim kampanya ekibi şöyle söyledi. 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Paylaştık, o video artık yok. Orada şöyle bir şey söyleniyor. CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor.

"ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK"

CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. o yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur diye söyledik. Çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık" ifadelerini kullanmıştı.

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Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin 3 yıl önceki traktör vaadini hatırlatan AK Partili Hamza Dağ'dan olay paylaşım! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin 3 yıl önceki traktör vaadini hatırlatan AK Partili Hamza Dağ'dan olay paylaşım! - Son Dakika
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