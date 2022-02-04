AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin - Son Dakika

19 Mayıs 1919 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yere inşa edilen anıta saldırı gerçekleştirildi. Heykele doğru ip atan şahıslar, heykeli yıkmaya çalıştı.

SAMSUNLULAR MÜTHİŞ BİR MANZARA OLUŞTURDU

Saldırı haberini alan çok sayıda vatandaş ile birlikte Samsunspor taraftarları el ele verip çember oluştururken, sabaha kadarsa ellerinde meşalelerle heykelin başında nöbet tutarak müthiş bir manzara oluşturdu. Ortaya çıkan fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

AK PARTİLİ BİRİNCİ'NİN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Samsunluların el ele verip anıtın çevresinde çember oluşturdukları videoyu sosyal medyada paylaşan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin yaptığı paylaşım ise tartışma yarattı.

"BÖYLE SEVGİ VE SAYGI İFADESİ Mİ OLUR?"

Birinci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah akıl fikir versin. Tavaf Kabe'de yapılır. Heykel tavaf edilmez. Bu nedir yahu? Böyle sevgi ve saygı ifadesi mi olur?" ifadesini kullandı.

İşte Birinci'nin paylaşımı;

EN SERT TEPKİ ÜMİT ÖZDAĞ'DAN GELDİ

AK Partili Birinci yaptığı paylaşım özellikle sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, kendisine en sert tepkiyi gösteren siyasetçi ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mücahit sen Atatürk'e saldıranların tarafındasın, biliyoruz. Orada bir halkın, Zafer, AK Parti, CHP, MHP ve bütün partilere oy veren seçmenin İstiklal Savaşı ve Cumhuriyete bağlılık ve sevgisini görüyoruz. Senin her ikisine de sevgi ve bağlılık duymadığın yıkmak için çalıştığın aşikar" ifadesini kullandı.