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AK Partili Ödünç'ten kentsel dönüşüm için çağrı Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Ödünç'ten kentsel dönüşüm için çağrı Açıklaması

15.02.2022 17:54
AK Partili Ödünç'ten kentsel dönüşüm için çağrı Açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, kentsel dönüşüme destek mahiyetindeki yeni oranlarla birlikte parasal kaynak bulmanın önündeki engelin bir kısmının hükümet tarafından karşılandığını belirterek, binaları kentsel dönüşüm kapsamında olan vatandaşları bu büyük imkandan yararlanmaya çağırdı.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, kentsel dönüşüme destek mahiyetindeki yeni oranlarla birlikte parasal kaynak bulmanın önündeki engelin bir kısmının hükümet tarafından karşılandığını belirterek, binaları kentsel dönüşüm kapsamında olan vatandaşları bu büyük imkandan yararlanmaya çağırdı.

Ödünç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisinin kentsel dönüşüme verdiği önemi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesiyle, riskli tespiti yapılan konut ya da işyerlerinin yenilenmesi için kullanılacak kredi limitinin iki katına çıkarıldığını anlatan Ödünç, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca onayı verilen kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresinin de Bakanlık tarafından verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren uzatılarak 2 yıl olduğunu söyledi.

Ödünç, kentsel dönüşüm için Bakanlığın kararlılığı, taşrada ise belediyelerinin desteğiyle çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bakanlığımız tarafından bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'ndan yaklaşık 20 milyar 190 milyon lira harcama yapılmıştır, yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira kredi kullanımı sağlanmıştır. Kentsel dönüşüme destek mahiyetindeki yeni oranlarla birlikte parasal kaynak bulmanın önündeki engelin bir kısmı hükümetimiz tarafından karşılanmıştır. Binaları kentsel dönüşüm kapsamında olan vatandaşlarımızı bu büyük imkandan yararlanmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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Milletvekili, geri dönüşüm, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Ödünç'ten kentsel dönüşüm için çağrı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Ödünç'ten kentsel dönüşüm için çağrı Açıklaması - Son Dakika
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