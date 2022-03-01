AK Partili Subaşı, 28 Şubat postmodern darbesini yapanları kınadı - Son Dakika
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AK Partili Subaşı, 28 Şubat postmodern darbesini yapanları kınadı

01.03.2022 19:07
AK Partili Subaşı, 28 Şubat postmodern darbesini yapanları kınadı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "28 Şubat antidemokratik postmodern darbeyi yapanları, destekleyenleri ve alkışlayanları kınıyorum.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "28 Şubat antidemokratik postmodern darbeyi yapanları, destekleyenleri ve alkışlayanları kınıyorum." dedi.

Subaşı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "28 Şubat 1997 postmodern darbesi, Türkiye tarihindeki diğer darbeler gibi kendisini cumhuriyetin bekçisi olarak gören askerin ve sivil destekçilerinin siyaseti dizayn etme çabalarından biriydi." diye konuştu.

Merkez medya tarafından başörtüsü kelimesi yerine "türban" kelimesi kullanılarak, başörtüsünün "sorun", başörtülülerin de "sorunlu kişiler" şeklinde bir algı oluşturulduğunu anlatan Subaşı, "O dönemin medya aktörleri yıllar sonra nasıl taraflı haber yaptıklarını kabul etseler de esaslı bir özür dilemekten uzak durdular. Sonuç olarak 20 yıldır eşi başörtülü olan bir liderin yönettiği Türkiye'de laikliğe halel gelmediği, rejimin değişmediği açıkça görülüyor." yorumunu yaptı.

28 Şubat postmodern darbesini "hakkı, adaleti, insan haklarını ve demokrasiyi ayaklar altına alan antidemokratik darbe" diye niteleyen Subaşı, "Üzüldük, hüzünlendik, yıkıldık ama yılmadık. 'Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpınışıdır' sözünden ilham alarak demokrasi mücadelemize devam ettik. Hakkı ve adaleti üstün tutarak, inanç, gayret ve azimle mücadelemize devam ediyoruz. Yıl dönümünde, 28 Şubat antidemokratik postmodern darbeyi yapanları, destekleyenleri ve alkışlayanları kınıyorum, lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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Milletvekili, Balıkesir, 28 Şubat, Subaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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