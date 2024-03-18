AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: \'28 Şubat 3 yıl sürdü\'

Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, " 28 Şubat bin yıl sürecek dediler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde 3 yıl sürdü" dedi.

Semt pazarında ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın daha sonra Yamaç Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Programda konuşan Taşkın, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük badireler atlattığını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerin sıradan bir seçim olmadığına vurgu yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, bu yılda Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yerel seçimlere az bir zamanın kaldığını da hatırlatan Taşkın, genç kızların baş örtüsü taktıkları için üniversite kapılarında geri çevrildiklerini ifade ederek benzer insan hakları ihlallerinin milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan karalı duruşu sayesinde ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Bin yıl sürecek denen 28 Şubat'ın 3 yıl sürdüğü aktaran Taşkın, birilerinin AK Parti'nin gölgesinde gezerek CHP-DEM ittifakının değirmenine su taşıma gayretinde olduğunu belirterek, bütün oyunun Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın elini zayıflatmak olduğunu söyledi.

AK Parti Battalgazi Başkan Adayı Bayram Taşkın, daha sonra Bulgurlu Mahallesi'nde kurulan Teknokent konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, burada yaptığı açıklamada, "Battalgazi'nin bütün noktalarına temas ettik. Hem kırsal mahallelere en uç mahallelerimize işte İspendere'nin köylerinden tutun Fırat'ın kenarından Akpınar'ın merkezine kadar konteynerlerde çay ocaklarına, ev hanımlarına, gençlere temas etmediğimiz hiçbir yer bırakmadık" ifadelerine yer verdi.

Taşkın, "Çamurlu Mahallesi'nde iki sene önce imarlı yere nasıl doğalgaz götürelim kavgasını verirken bugün biz Boran'da Toygar'da, Hasırcılarda Alişar'dan Fırat'ın kenarına nasıl doğalgaz gitsin diye onun projeleriyle uğraşıyoruz." sözlerine yer verdi.

Karşılaştıkları sorunlara anında çözüm bulduklarını belirten Taşkın, "Otobüs seferlerinde depremden dolayı biraz aksama oldu. İnternet konusunda şehirdeki bu alt yapının harabiyetinden kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Mahallelerde internet sorunu var. Onun dışında doğalgaz, kanalizasyon altyapıdaki arızalardan kaynaklı sıkıntılarla karşılaşıyorum. Hemen müdahale ediyoruz, yerinde çözmeye çalışıyoruz. Kalıcı konutlara dair evi çıkanlar mutluluk içerisinde öbürleri sabırsızlıkla o bir sonraki kurayı bekliyor" dedi. - MALATYA