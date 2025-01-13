Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Başkanlık Görevine Başladı

Politika

Mersin'in Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine görevlendirilen Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, "Hizmet ve projeler kesintisiz ve ayrımsız bir şekilde devam edecek" dedi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada meclis üyeleriyle birlikte gözaltına alınıp tutuklanan DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine görevlendirilen Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener göreve başladı. Sabah saatlerinde mesaiye gelen Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Şener, ilçe genelinde belediye hizmet, proje ve çalışmaların aksamadan süreceği mesajını verdi.

Şener, yaptığı yazılı açıklamada kent sakini vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirlerin kararlılıkla süreceğini, ayrıca Akdeniz ilçesi genelinde hizmet ve projelerin kesintisiz ve ayırımsız bir şekilde devam edeceğini ifade etti. - MERSİN